Vždy jsem chtěl dát gól před Tribunou Sever, usmál se Červ. Pro Slavii byl nejvíce nepříjemným

Svůj zásah neslavil. „Ve Slavii jsem vyrůstal, takže pro mě bylo přirozený si radost prožít jen uvnitř a projevit úctu ke klubu, který mě vychoval," vysvětlil záložník, který ve 26. minutě poslal za Kolářova záda odražený míč s pomocí teče Ogbua.

„Ale gól chutná zajímavě. Dal jsem ho pod Tribunou Sever, což jsem si vždy v dětství přál. Splnilo se mi to, akorát jen v jiném dresu. Prostě teď bojuju za Liberec a už tak speciální utkání jsem si ještě maximálně okořenil gólem, a navíc máme bod, takže jsem vděčný," usmál se 21letý benjamínek liberecké základní sestavy, který k Nise přestoupil ze Slavie před touto sezonou, sešívaní mají právo na zpětný odkup.

„Lukáš je mladý, nadějný hráč, člen reprezentace do 21 let, který teď v Liberci pravidelně hraje. Málo hráčů je emoční tak jako on. Tým dokáže vyburcovat, strhnout ho k výkonu. Podle našich reakcí byl pro nás výkonem i zdravou agresivitou nejnepříjemnějším hráčem na hřišti. Ukázal se v tom nejlepším světle. Pro nás je jedině dobře, že kluci jako on sbírají zkušenosti v takových zápasech a o to víc jsou pro nás použitelní v budoucnu, aby nahradili hráče, kteří ze Slavie jednou odejdou," pochválil hostující kouč Jindřich Trpišovský svého bývalého svěřence, jehož deset minut před koncem na hřišti nahradil Varfolomejev.

Po zápase Červ kulhal. „Už jsem nemohl, měl jsem křeče a jak jsem byl vyčerpaný, šel jsem v jednom souboji do výskoku a nestihl jsem dopad ztlumit pokrčením nohy, takže jsem dopadl na propnuté koleno. Uvidíme, budu to ledovat a snad to bude dobré. Na srazu se na mě ještě kouknout doktoři," připomněl mládežnický reprezentant sraz výběru do 21 let, s nímž ho v následující ligové pauze čekají přípravné zápasy s Belgií a Nizozemskem.

Po remíze se Slavií se mu na sraz pojede lépe. „Věřím, že nám pomůže a zklidní se to. Musíme však takhle bojovat každý zápas. Tohle je pro nás takový bod navíc, hlavně šlo o to, abychom si dodali sebevědomí tím, jak budeme bojovat a dřít, že na hřišti necháme všechno," přiznal Červ.