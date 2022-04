Záložník Hála odchází z Olomouce už před koncem sezony

"Už delší dobu jsem přemýšlel o tom, že bych chtěl zkusit nějakou novou výzvu, změnu. Nějakou dobu jsem v Olomouci strávil a lákalo mě vyzkoušet si zase něco nového. Jsou tam i jiné věci mimo fotbal, rodinný život. Bylo toho víc, než jen zranění," uvedl Hála na klubovém webu. S fanoušky se vicemistr Evropy do 19 let z roku 2011 rozloučí před dnešním utkáním proti Spartě.

"S Martinem jsme se o prodloužení smlouvy v minulosti bavili několikrát. On sám avizoval, že by jej lákala změna prostředí a nová výzva. Nakonec to dopadlo tak, že by u nás měl odehrát alespoň jarní část soutěže, což mu ale znemožnilo zranění," řekl sportovní ředitel Ladislav Minář.