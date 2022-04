CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Proč nedošla Slavia v Evropě dál? Neumí hrát fotbal!

„Fotbalová liga jde do finále, ve středu večer skončí základní část, o víkendu navazuje nadstavba. Soutěž má nejlíp rozehranou Slavia. Já bych se ale ještě rád vrátil k jejímu účinkování v evropských pohárech, kde došla do čtvrtfinále Konferenční ligy.

Samozřejmě, že tam vidím spoustu věcí pozitivních. Ale českou ligu do toho neberu, to po mně vůbec nechtějte. Protože to má tolik odstínů šedi... Že by bylo pro Slavii uměním českou ligu nevyhrát. K tomu se ale víc vyjadřovat nechci, chci mluvit o fotbalu.