Záplava červených karet ve fotbalové lize? Obrovské překvapení, jak agresivně do toho hráči chodí, mrzí Rajnocha

Třetí kolo Fortuna ligy přineslo těžko uvěřitelných sedm červených karet. Od začátku ročníku už jich rozhodčí rozdali dokonce deset. „Dalo by se to hodnotit i tak, že rozhodčí nastavili přísný metr, ale je to pro mě obrovské překvapení, jak agresivně do toho někteří hráči chodí,“ reaguje Jan Rajnoch ve fotbalovém pořadu Přímák na Sport.cz.

Kdo jsou nejtvrdší fotbalisté v lize? Diskuse s Janem Rajnochem v Přímáku.Video : Sport.cz

Článek Pro srovnání můžeme zmínit, že v prvních třech kolech minulé sezony padly čtyři červené karty. „Začátek soutěže jsem říkal, že vždycky musí být o nějaké bojovnosti, síle, ale přijde mi moc té zbytečné agresivity," nelíbí se 40letému expertovi. PŘÍMÁK s Janem RajnochemVideo : Sport.cz Ten přitom vidí v průběhu prvních tří kol i pozitivum. „První tři kola překvapila jak herně, myslím si, že vidíme zajímavý začátek ligy, ale těch faulů na červenou kartu tam bylo opravdu hodně," říká bývalý fotbalový reprezentant a snaží se najít řešení. „Teď si myslím, že i komise rozhodčích by měla apelovat na kluby, ať s hráči trošku promluví." Podle Rajnocha navíc mohlo přijít ještě více červených karet. „Ať Davida Bartka mám hrozně rád, tak i on měl podle mě dostat červenou kartu v sobotu v Teplicích," upozorňuje host Přímáku. Kdo jsou podle Aleše Svobody a Jana Rajnocha nejtvrdší hráči ve Fortuna lize? To se dozvíte ve videu z pořadu Přímák. Celý pořad si můžete přehrát i jako podcast. FORTUNA:LIGA PŘÍMÁK: Nechutné přivítání Jankta na Spartě? To se musí řešit!

