Zápotočný promluvil o konci v Budějovicích: Jako kdyby to hráčům bylo jedno

Teď už v Dynamu není ani jeden z nich. Poslední tým ligy hledá nového trenéra a nejspíš i majitele. „Když je série porážek hodně dlouhá, kolikrát nevíte, co s tím dělat. To jsem zažil teď v Budějovicích. Ale moc jim děkuju za šanci vést jako trenér ligový tým,“ vzkázal Zápotočný.

Co stálo za jejich profesním rozchodem? „Nerozhádali jsme se. Vůbec. Bylo to zčistajasna rozhodnutí majitele Koubka,“ popsal Zápotočný. „Byl to obrovský šok. Mára přišel dva dny před zápasem na Slavii do kanclu a řekl, že se dohodl na ukončení spolupráce. Všichni jsme koukali jako blázni, bylo to nepříjemné. Za pár dnů se s Márou v Praze sejdeme na pivu a všechno si zhodnotíme. Možná nám to pomohlo, každý si teď půjdeme svojí cestou.“