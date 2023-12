Noví trenéři? Impuls, přiznává gólman Budějovic. Nejistou budoucnost neřeší

K čemuž podle jeho slov přispěla i změna na lavičce. Po rezignaci Tomáše Zápotočného kontrolu nad mužstvem převzali Jiří Lerch s Jiřím Kladrubským a tápající celek nachystali na soupeře velmi slušně. „Byl to pro nás samozřejmě impuls, i když moc jsme toho natrénovat nestihli. Jsem rád za to, jak nás připravili. Organizace hry byla skvělá, všichni makali dozadu,“ ocenil Janáček přínos pravděpodobně dočasné dvojice koučů.

U týmu během týdne navíc kromě Zápotočného skončil i sportovní ředitel Jan Podroužek, hojně se spekuluje i o brzkém odkupu klubu zahraničním investorem. Turbulentní časy se ale hráči Dynama snažili víceméně ignorovat. „Když vám jeden den odejde hlavní trenér a druhý i sportovní ředitel, nějakým způsobem se to řeší,“ přiznal Janáček. „Ale v kabině jsme to hodili za hlavu. Soustředili jsme se na zápas, abychom měli alespoň trošku klidné Vánoce.“

To se díky jednobodovému zisku do určité míry podařilo. Janáček k remízovému skóre navíc přispěl několika fantastickými zákroky. V prvním poločase dvakrát vychytal Erika Prekopa, v tom druhém pak zlikvidoval velkou šanci Adama Kadlece. Dva a půl měsíce dlouhé zápasové manko, během něhož se představil mezi tyčemi jen v pohárovém zápase s Jabloncem (1:2), na sobě znát nedal. „Cítil jsem se dobře. Upřímně jsem to čekal o trochu horší,“ přemítal brankář Dynama.

Vrásky na čele Janáčkovi nepřidělává ani nejistá budoucnost klubu. Sami fotbalisté Jihočechů ještě ani netuší, kdo (pokud vůbec někdo) bude novým majitelem ani který kouč je povede na jaře. „Moc se tomu nevěnuji. Neovlivníme to, takže to nemá smysl. Musíme se soustředit sami na sebe. Ať už to bude kdokoliv, máme jednu práci, kterou musíme dělat na 120 procent. Je to složité, jsme poslední. Ale věřím tomu, že ať už to bude na jaře jakkoliv, zvedneme se,“ optimisticky uzavřel Janáček.