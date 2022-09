Zasloužili jsme si tři body, míní po utkání se Slavií kapitán Slovácka Kadlec. Penaltu akceptuje

Jak jste viděl váš penaltový zákrok?

První kontakt byl určitě ještě před šestnáctkou. Lingr to udělal šikovně, dal si přede mě nohu. Zakopl jsem o ni, a jak jsem padal, tak jsem ho trefil. Měl jsem si to líp pohlídat. Rozhodně jsem ovšem nechtěl faulovat úmyslně. Vždycky je to na rozhodnutí sudího, a jemu pokutový kop potvrdil VAR. Takže musím rozhodnutí akceptovat. A počkám si na to, co řekne komise rozhodčích.

Remízu berete?

Na rozdíl od předchozího ligového duelu v Plzni jsme dobře do zápasu se Slavií vstoupili. Skórovali jsme už po čtvrtminutě, což byl asi nejrychlejší gól v Hradišti. Věděli jsme, že slávisté budou silní na balonu, ale my jsme si vytvořili víc vyložených šancí. Soupeř měl spíš jen závary. Proto si myslím, že jsme si zasloužili tři body. Chtělo to ale přidat druhý gól.

Těší vás, že se poprvé v dresu Slovácka trefil Doski, který přišel v létě z druhé rakouské ligy?

Hned jak se v týmu objevil, bylo vidět, že je to kvalitní fotbalista. Je to taková německá škola. Nefňuká, když do něj někdo na tréninku trochu zajede. Velice dobře do mužstva zapadl. Má předpoklady, aby dál výkonnostně rostl. Myslím, že pro Slovácko to byl určitě velmi dobrý kup.

Stihnete zregenerovat do čtvrtka, kdy vás čeká úvodní střetnutí skupinové fáze Konferenční ligy proti Partizanu Bělehrad?

Myslím, že to nebude problém. Kondičně na tom nejsme špatně, vždyť máme za sebou náročnou letní přípravu. Navíc hrajeme doma, a tak nemusíme nikam cestovat. Moc se na utkání s Partizanem těším. Doufám, že přijde co nejvíc diváků, a že duel se srbským celkem s jejich pomocí zvládneme. Na našem stadionu jsme silní.

Co říkáte na to, že se do Slovácka vrátil z Turecka stoper Tomáš Břečka?