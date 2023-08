Zasloužili jsme si vstřelit vítězný gól, míní Fantiš. Mrzí ho úvodní propadák v Karviné

„Máme první bodík, ale vítězství by bylo pochopitelně mnohem lepší," posteskl si. Připustil, že poté, co jeho střídající parťák Kovinič dopravil v závěru balon do sítě, zažíval nádherné pocity obrovské euforie. „To, že zasáhne videorozhodčí, se teď ve fotbale občas stává. Ofsajd to prý skutečně byl. My jsme si ale rozhodující branku dát zasloužili," byl Fantiš přesvědčený.