Zástup zájemců o Juráska se rozrůstá. Slavia odmítla čtvrt miliardy od Nice

To, na co se v Edenu čekalo, se pomalu roztáčí. Kolotoč kolem fotbalisty Davida Juráska. Na dvaadvacetiletého levého obránce Slavie se slétají zájemci z nejlepších lig Evropy, do kanceláří Fortuna Areny dorazily podle informací Sport.cz první dvě nabídky z Wolfsburgu a Nice, český vicemistr obě s díky odmítl. Nedosahovaly představ klubového vedení, houf potenciálních uchazečů o Juráska se rozrůstá.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo David Jurásek ze Slavie Praha během utkání se Sivassporem.

Článek Wolfsburg, o jehož interesu informovala minulý týden německá média, měl nabízet osm milionů eur (190 milionů korun). Slyšel „ne" stejně jako francouzské Nice, které se vytasilo se štědřejší nabídkou: 11 milionů eur plus bonusy, což je v přepočtu 260 milionů korun. Slavia si cení Juráska na víc, předseda představenstva červenobílých Jaroslav Tvrdík prohlásil v dubnovém rozhovoru pro Sport.cz, že věří, že Juráska se podaří prodat minimálně za 15 milionů eur (355 milionů korun). Tahle představa ve Vršovicích trvá. Podporovat to mají data, Jurásek patří k nejperspektivnějším a nejútočnějším hráčům na své pozici v Evropě. Evropská liga Slavii hrozí Panathinaikos i ukrajinský soupeř. Plzeň jasným favoritem, k Bohemians byl los krutý Podle toho vypadá i struktura klubů, které se na něj intenzivně vyptávají a přemýšlejí o konkrétní nabídce. Kromě Wolfsburgu a Nice mají být podle informací Sport.cz ve hře dva kluby z Premier League, po jednom ještě z Německa a Francie a mistr Portugalska Benfica Lisabon. David Jurásek je hrozbou pro soupeře. Diskuze v pořadu Přímák na webu Sport.cz.Video : Sport.cz Jurásek je po reprezentačním srazu na dovolené, zatím platí, že by se měl v průběhu příštího týdne zapojit do přípravy ve Slavii. V uplynulé sezoně zasáhl za sešívané do čtyřiačtyřiceti soutěžních utkání, připsal si dvě branky a třináct asistencí. Zazářil v březnovém kvalifikačním utkání za národní tým proti Polsku (3:1), kdy nahrál na gól Tomáši Čvančarovi. Sešívaní mohou při úvahách o ceně vycházet (a pravděpodobně i vycházejí) z toho, za kolik se v nedávné době prodávali leví beci z menších lig do nejprestižnějších soutěží, s nimiž je Jurásek v různých statistikách porovnáván. Například Dán Victor Kristiansen přestoupil z FC Kodaň do Leicesteru za 14 milionů eur, Ukrajinec Vitalij Mykolenko šel z Dynama Kyjev do Evertonu za 23,5 milionu eur. FORTUNA:LIGA Potvrzeno! Slavia má posilu z Baníku, do Ostravy míří na hostování Ewerton