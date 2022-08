Zatočila s hrubiánem! Plzeňská Viktoria na hodinu vyhodila letní posilu

"Hrubé nesportovní chování - hráč prudce úmyslně strčil do soupeře oběma rukama do oblasti hrudníku v přerušené hře, přičemž došlo k pádu hráče domácích na hrací plochu. Následně po udělení červené karty hráč hostí prudce úmyslně strčil oběma rukama do oblasti zad rozhodčího, přičemž došlo k pádu rozhodčího na hrací plochu," uvedl v zápise o utkání sudí Marek Pilný, který byl v roce 2016 za to, že se coby čtvrtý rozhodčí podílel na řízení ligového zápasu v Příbrami pod vlivem alkoholu, vyloučen z FAČR. Do asociace se však již vrátil.