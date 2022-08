Blikanec plzeňské posily. Po červené napadla rozhodčího a poslala ho k zemi

Sedmadvacetiletý záložník Qose, který do Plzně zamířil v létě z Karviné jako volný hráč, se v nedělním utkání za viktoriánské béčko předvedl v hodně temném světle.

Albánský fotbalista se nejprve pustil do konfliktu s Janem Martinicem. Qose dle zápisu rozhodčího nejprve do kapitána Admiry vrazil čelem, za což mu arbitr udělil žlutou kartu. Ještě předtím, než jí ale sudí Pilný vytasil, plzeňský záložník do soupeře strčil a poslal Martinice na hrací plochu za červenou.