Závěr? Totální kolaps. Ostuda, říká Svědík. Favorit dostal v přesilovce za uši

Ono došlo k podcenění už před standardní situací, úplně zbytečný roh...Za sedmdesát minut nedovolíme soupeři pomalu vůbec nic a pak, když hrajeme proti deseti, nám dají Budějovice tři góly a mají ještě další dvě šance. Za mě je to trestuhodný. Ostuda, co jsme předvedli posledních dvacet minut. Nepovedlo se ani střídání.

Uspokojení v danou chvíli. Tím, že je vyloučenej hráč a nemůže se nic stát. Ukázalo nám to, že slevit z našeho stylu a způsobu hry nemůžeme ani v momentě, kdy máme o jednoho hráče na hřišti víc. Naopak jsme soupeře měli dotlačit k tomu, abychom vstřelili třetí gól. Po zásluze jsme za to byli potrestáni.

Neřekl bych, že to bylo Spartou. První gól Kalabišky nás tady nastartoval. Dobře jsme zakládali akce, akorát jsme měli v první půli skóre navýšit. Nedotáhli jsme některé věci, málo jsme stříleli, nedali jsme navíc penaltu. Hra byla ale velmi dobrá, do sedmdesáté minuty bylo všechno v pořádku. Pak přišel totální kolaps! Když jsme dostali takhle za uši, hráči si to budou pamatovat hodně dlouho. Takhle otočit zápas v deseti se jen tak nevidí, bohužel jsme u toho byli my. Vypadá to hrozně.