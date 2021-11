Neuvěřitelný večer! Galapředstavení Basseyho, jásal kouč Budějovic

„Neuvěřitelný večer. „Tohle jsme tady ještě nezažili. Pamatuju jednu otočku za trenéra Pavla Tobiáše, kdy jsme s Žižkovem v 75. minutě prohrávali 0:2 a nakonec po Benátově penaltě v poslední minutě vyhráli 3:2. Ale v deseti a kór proti takovému soupeři, jakým je Slovácko... To opravdu ne," zářil radostí po sobotním triumfu 3:2 kouč Dynama David Horejš, který po závěrečném hvizdu nadšeně poletoval podél domácí lavičky.

Právem. V Českých Budějovicích se slavilo. Přitom v poločase byla nálada v domácím táboře pod bodem mrazu. Slovácko na hřišti dominovalo, bylo silnější na míči, vytvářelo si šance a zcela zaslouženě díky Kalabiškově trefě vedlo. Navíc Jurečka neproměnil ve 25. minutě penaltu! Dynamo prohrávalo osobní souboje, chyběl důraz.

Foto: Václav Pancer, ČTK Jan Kalabiška (uprostřed) ze Slovácka se raduje z gólu proti Českým Budějovicím.Foto : Václav Pancer, ČTK

„Kolem dvacáté minuty jsem myslel, že vyskočím z kůže. Bylo to až do nebevolající, jak jsme k tomu přistupovali. Hráli jsme jako panenky," nebral si servítky Horejš.

I proto měl v šatně o pauze hlasitý proslov. Střídající Tolno hru rozhýbal, jenže přišla střela levačkou v podání Sadílka, kterou jinak výborný Vorel pustil do brány. A další rána pak pro domácí přišla v 69. minutě, šlápnutí Hory na nohu Jurečky zkonzultoval hlavní arbitr Ginzel s VAR a místo původně udělené žluté karty vytáhl rovnou červenou.

Na Budějovice by v tu chvíli vsadil jen málokdo. Vzpruhu ovšem přinesl v 71. minutě rohový kop, který hlavou usměrnil do brány Valenta. „Mužstvo ten gól neskutečně nakopl," pokyvoval Horejš. Domácí vycítili příležitost a na hřišti se děly věci. „Rozhodly kvality Basseyho, předvedl galapředstavení," smekal před nigerijským šutérem, jenž v 82. a 85. minutě pláchl stoperu Hoffmanovi a po svých sólech pokaždé chladnokrevně nasměroval balon do sítě.

Foto: Václav Pancer, ČTK Trenér Českých Budějovic David Horejš během zápasu se Slováckem.Foto : Václav Pancer, ČTK

„Fortune Hoffmana přejel a excelentně to zakončil," chválil hrdinu duelu trenér Jihočechů. Podobné šance přitom útočník Budějovic v předešlých zápasech obvykle neproměňoval.

„Dneska to ale týmu vrátil se vší parádou. Počínal si mazácky, při třetím gólu krásně gólmana přehodil, věděl, co dělá. Hraje ligu první sezonu a má osm branek, což o něčem svědčí," řekl Horejš, jemuž se povedla střídání, po zmiňovaném Tolnovi přišli na trávník i Valenta s Vaisem a Dynamo rozjeté Slovácko, které před týdnem vyprášilo doma Spartu, uštědřilo facku.

Foto: Václav Pancer, ČTK Fortune Bassey z Českých Budějovic oslavuje gól proti Slovácku.Foto : Václav Pancer, ČTK

„Strašně si výhry cením. Slovácko bylo po většinu zápasu lepší, nám se ale povedl závěr, který byl excelentní. Klukům patří obrovský kompliment," jásal Horejš, který by po vyrovnání na 2:2 patrně vzal i bod. „Říkal jsem si s klukama, že by to mohlo dopadnout jako se Slavií, kdy jsme taky byli v deseti, a nakonec brali bod," připustil Horejš.