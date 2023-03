Zbrojovka prodloužila smlouvu s mládežnickým reprezentantem Pachlopníkem

Fotbalový reprezentant do 21 let Ondřej Pachlopník prodloužil smlouvu se Zbrojovkou Brno. Třiadvacetiletý záložník se mateřskému klubu zavázal do roku 2026. Dvanáctý tým prvoligové tabulky to uvedl na webu.

Ondřej Pachlopník (vlevo) bude ve Zbrojovce pokračovat

Článek "Smlouva mi končila až příští rok, ale navzájem jsme si s klubem řekli, že máme zájem ve spolupráci pokračovat. Jsem rád, že se to povedlo dotáhnout, teď si to přeji potvrdit na hřišti svými výkony," uvedl Pachlopník. Třiadvacetiletý záložník je odchovancem klubu a v Brně strávil celou kariéru s výjimkou minulé sezony 2021/22. Angažmá v Plzni mu ale zkomplikovalo zranění kolena a operace, kvůli které se vrátil na hřiště po více než roce až loni v říjnu. Celkově nastoupil v lize k 45 zápasům a dal dvě branky.