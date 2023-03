Ševčík splnil slib a slyšel: No jo, Talent roku. S Lvíčaty vyhlíží generálku, Čvančara s Juráskem ho nadchli

V listopadu nebyl u toho, když pozměněná jednadvacítka schytala od Portugalska a Norska celkem devět gólů. Přáteláky tenkrát sledoval na dálku, se Zbrojovkou hrál osmifinále MOL Cupu. „Porážky nikdy nepotěší, ale jsou součástí fotbalu. Nemyslím, že by to kluci zabalili a byli z toho půl roku špatní. Většina z nás nabrala sebevědomí v lize a na tenhle sraz se dobře nachystala," vykládá Ševčík.

V páteční partii s Belgií (0:0), což je další účastník letního EURO, čeští mládenci zůstali v půli cesty. Ukázali pevnou defenzivu a ubránili víc než 20 minut oslabení po vyloučení kapitána Filipa Kaloče, zároveň se však už potřetí z posledních čtyř zápasů netrefili. „Je jasné, že kdybychom dali jeden nebo dva góly, bylo by to lepší," připouští Ševčík. „Ovšem nemělo by nás srazit na kolena, že jsme uhráli jen remízu. Belgie byla silná a i v deseti jsme podnikali výpady dopředu."

Lvíčata jsou zpět v tréninku 💪 pic.twitter.com/ZbwFc38j8f — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 25, 2023

„A jak vylepšit produktivitu? Chtělo by to častější střelbu a zkoušet to i ze střední vzdálenosti. Já taky mohl proti Belgii vystřelit, jenže jsem to ještě řešil nahrávkou," poznamená sebekriticky. „Když vidím, jaké góly padají ve světě, nemuselo by být špatné občas napřáhnout zdálky."

Ke Středozemnímu moři přiletěl se zpožděním, ale jako Talent roku. V tradiční anketě navázal na svého brněnského trenéra Richarda Dostálka či parťáka z jednadvacítky Adama Karabce, jenž vyhrál loni. „Když jsem jednou na tréninku řekl, že trefím břevno, a trefil jsem ho, hned se ozvalo: No jo, Talent roku!" pobaveně líčí Ševčík.

Ještě než v pondělí vyrazil na vyhlášení Fotbalisty roku, splnil se mu dětský sen: první trénink s národním týmem. Od patnácti hraje v mládežnických reprezentacích, ale tohle už bylo áčko. Šlo jen o jeden trénink v době, kdy zbytek jednadvacítky letěl do Španělska. „Trochu šok, dozvěděl jsem se to dva dny předtím. Najednou jsem byl s klukama, které vídám v televizi," vypráví s nadšením v hlase. „Někteří se pak divili, že odcházím. Mysleli si, že zůstanu s nimi. Ptali se mě, kam jdu, a já odpověděl: Letím za jednadvacítkou."

V pátek večer se spokojeně díval na povedenou premiéru Česka v evropské kvalifikaci, k výhře nad Polskem pomohla i esa jednadvacítky David Jurásek s Tomášem Čvančarou. „Telefonoval jsem s rodinou a přítelkyní, nestihl jsem první čtyři minuty. Čili vlastně to hlavní, už to bylo 2:0," směje se Ševčík. „Byl jsem za Jurase a Čváňu rád, měli nádhernou premiéru. V našem týmu mají místo vždycky a byl bych rád, kdyby nám pomohli i v létě na EURO. Bude záležet na trenérech, jak to domluví."

Sám ještě na šampionát nemyslí: „Nemám hlavu na mistrovství Evropy. Spíš ještě v lize, abychom byli s Brnem na konci sezony úspěšní. EURO přijde až potom."