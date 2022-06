Zbrojovka začala letní přípravu i s Yunisem, Jeřábkem a Granečným. Zájem Sparty o Ševčíka trvá

Fotogalerie Foto: fczbrno.cz Denis Granečný působil kromě Baníku i v Českých Budějovicích.Foto : fczbrno.cz Foto: fczbrno.cz Michal Jeřábek hrál ligu za Duklu, Teplice a Jablonec.Foto : fczbrno.cz

Brňané se po návratu mezi elitu snaží kádr rozšířit a zkvalitnit. „První liga bude pochopitelně mnohem náročnější než druhá. Proto chceme mít všechny posty zdvojené. Tyto tři hráče známe, hodili by se nám na pozice, na kterých potřebujeme posílit. Věříme, že by nám mohli hodně pomoct. Chceme si ale během zhruba desetidenní zkoušky ověřit jejich zdravotní stav," říká sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

Trenér Brna Richard Dostálek očekává, že všechny tři potenciální posily ukážou na trénincích a v přípravných utkáních vysokou kvalitu. „Jsou to kluci, kteří toho mají v lize už hodně za sebou. Nechybí jim zkušenosti a chuť porvat se u nás o místo. Doufám, že budou zdravotně v pohodě," uvedl Dostálek především s poukazem na nedávné dlouhodobé Yunisovo zranění. „Pokud by jeho přestup klapl, byl by v ofenzívě alternativou za Kubu Řezníčka," uvítal by kouč. Yunis, který má irácké kořeny, už v minulosti v Brně působil v mládežnických kategoriích.

Staronovou tváří ve Zbrojovce bude i ofenzivní záložník Pachlopník, který se vrací z hostování v Plzni, kde se však loni hned zkraje sezony vážně zranil a stále je v rekonvalescenci.

Požár potvrdil přetrvávající zájem Sparty o reprezentanta do 21 let Michala Ševčíka. „Nějaká jednání proběhla, ale Michal trénuje s námi. Přestupní období je dlouhé, avšak my počítáme spíš s variantou, že bude v příští sezoně působit u nás," naznačil, že i v případě realizovaného přestupu by Ševčík mohl v Brně hostovat.

Brankářskou jedničkou bude ve Zbrojovce dál zkušený Berkovec. „O Jirku Flodera, který na jaře hostoval v Chrudimi, registrujeme zájem z jiných klubů. Takže s Plzní řešíme, aby u nás dál pokračoval v roli gólmanské dvojky Šiman," prozradil Požár.