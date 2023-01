Železný muž Boleslavi bude v úvodu jara nuceně stát. Slavia? Už je to za mnou, říká

Železný muž boleslavské jedenáctky však úvodní jarní zápas proti Brnu vynechá. Zdraví ho nepozlobilo, ale odpyká si trest za vyloučení v osmifinále MOL Cupu proti Slovácku. „Štve mě to. Ale udělal jsem to a už to nevrátím. Chtěl jsem získat míč, bohužel to nevyšlo. Budu za to potrestán," vrací se Karafiát k červené kartě z posledního soutěžního utkání podzimu, kterou viděl minutu před koncem. Boleslav na Slovácku prohrála a v poháru skončila. „Věřím, že začátek zvládneme a já pak naskočím do rozjetého vlaku," přeje si úspěšný vstup mužstva z města automobilů proti Brnu.

Karafiát už je oficiálně hráčem Mladé Boleslavi, hostování ze Slavie se teď v zimě přeměnilo v přestup. „Cítím se pořád stejně. Tušil jsem, že šance ve Slavii je nulová. I když jsem tu byl na hostování, bral jsem se jako hráč Boleslavi. Není to pro mě žádná změna," naznačuje, že myšlenky na návrat do Edenu mu v hlavě nevířily.

Hráči (mimo brankářů), kteří na podzim odehráli v lize všechny minuty Ondřej Karafiát (Mladá Boleslav) Antonín Křapka (Bohemians) Martin Králik (České Budějovice) Jakub Klíma (Hradec Králové)

Že mu angažmá ve Slavii nevyšlo, v něm v minulosti trochu hlodalo. „Mrzelo mě to, myslím, že tolik šancí jsem tam nedostal. Ale tak to prostě bylo. Pak jsem se i zranil, což byla trochu smůla. Mohl jsem možná dostat víc šancí, ale už je to dávno za mnou. Soustředím se už jen na to, co bude tady v Boleslavi," vypráví klidně Karafiát.

Ve středočeském klubu zase začal prodávat své přednosti, nabral sebevědomí, získal herní pohodu. „Cítím se tu skvěle. S trenérem Hoftychem se známe dlouho, věděli jsme, co od sebe můžeme očekávat. Tréninky i vše okolo mi vyhovuje. Doufám, že vše takhle pošlape i dál," usmívá se odchovanec Sparty.

Sedí mu systém, který Hoftych razí. Nastupuje v tříčlenné stoperské linii vedle Marka Suchého a Davida Šimka. „Máme sílu dopředu, jsme nebezpeční. Vzadu jsme vyvážení. Suchoš je silný v soubojích, Šimi je vysoký, já zase přidávám rychlost. Vyhovuje mi, že nás je tam o jednoho víc. Jsem tam od toho, abych obhospodařil obě strany, zajistil je. Můžu se pohybovat na obou stranách a hasit problémy, které vzniknou," popisuje Karafiát přednosti boleslavského herního schématu.

Než takhle začali Středočeši hrát, zaskočil v obranné čtveřici i na pozici levého beka. „I trenér Hoftych ví, že se mnou může hýbat. Ale cítím se nejlíp na pozici stopera. Levý bek je o jiné kondici, je to tam nahoru dolů. Kdybych nastoupil na levém halvbeku, bylo by náročné si na to přivyknout. Ale na jeden zápas tam můžu alternovat," nabízí bývalý hráč Liberce v případě nouze pomoc na jiné pozici. Nastoupit by mohl i ve středu zálohy.

Hlavní je, že mu drží zdraví. Minulý rok měl určité problémy, podstoupil i operaci kýly. „Dlouho jsem se s tím potýkal, nevěděl jsem, co to je. Pak se to vyřešilo operací. Když poté přišli noví trenéři, začalo se trénovat jinak. Jejich styl mi vyhovuje. Myslím, že je skvělý i kvůli prevenci před zraněními. Máme hodně posilovny, i na ostatních hráčích je vidět, že svalových problémů máme minimum," pochvaluje si Karafiát.