Jeden rok Lipska je jako sto našich. Hoftych o „stáži“ v německém kolosu i odchodu Pecha

Je odchod krajního obránce či záložníka Davida Pecha do Slavie velkým oslabením?

Byli jsme na jeho odchod připraveni, počítali jsme s tím, protože zájem o něj byl velký. Pechíno odehrál dobrý podzim, přeju mu, ať se mu ve Slavii daří. Je jen škoda, že se tam hned zranil. Přišli někteří noví hráči, jsou kvalitní, jen si budou muset zvyknout na některé věci tady.

Přišli útočník Lamin Jawo, záložník Vasil Kušej a obránce Martin Suchomel. Jak se vám jeví a útočí na základní sestavu?

Lamin Jawo je už zkušenější ligový hráč, u něj řešíme hlavně to, aby se adaptoval na náš herní styl, který je trochu jiný než Zlína. Kušej přechází z druhé do první ligy, ale na tréninku stíhá všechno. Přišel velmi dobře připravený z Prostějova od trenéra Šustra, navíc si i sám přidával. U Suchomela je vidět, že má dobré návyky ze Sparty na hřišti i v posilovně. Je velmi dobře připravený silově, rychle vnímá, co se po něm chce. Všichni tři mají na to, aby se dostali do základní sestavy a mužstvu pomohli. Je jen otázkou, v jakém časovém horizontu to bude. Jestli hned od začátku, nebo v průběhu jara.

Nebojíte se toho, pro koho si Slavia přijde příště? Za posledních dvanáct měsíců koupila z Boleslavi pět hráčů. Před Pechem získala Daniela Filu, Davida Juráska, Ewertona a Davida Douděru.

V klubu, jakým je Mladá Boleslav, musíte skloubit sportovní a ekonomickou stránku. Pro nás trenéry by bylo špatné, kdyby o naše hráče nebyl zájem. V tu chvíli bychom naši práci asi nedělali dobře. Myslím, že s celým naším realizačním týmem se nám dařilo posouvat už hráče v Liberci. Jasně, je to trochu sebevražedná mise, protože když kluky posouváte a oni pak odcházejí, musíte je umět nahradit. Nám tady v létě třeba odešli čtyři hráči ze základní sestavy. Záleží pak na vedení, jestli přijdou noví hráči, a musím říct, že šéfové v Boleslavi jsou k tomuhle vstřícnější než v Liberci. Věřím, že Pecha nahradíme.

Většina ligových týmů vyrazila v zimě na soustředění do tepla do zahraničí, vy jste zůstali celou dobu doma. Proč?

Zvažovali jsme kemp venku, ale rozhodli jsme se zůstat v Boleslavi i proto, že liga začíná brzo, už na konci ledna. Kdyby startovala až v půlce února, určitě bychom chtěli někam jet. Takhle jsme zvolili domácí model. Až samotná jarní část ukáže, jestli se to osvědčí. Zůstali jsme tu i proto, že v lednu tu nebývá taková zima, i když samozřejmě trénujeme i na umělce.

S přípravou tedy panuje spokojenost?

Musím kluky pochválit, všichni přišli po plnění individuálních běžeckých plánů perfektně připraveni. Hned jsme mohli najet na normální režim. Musím vyzdvihnout starší hráče jako Matějáka (Marka Matějovského), Sucháče (Marka Suchého), Škoďáka (Milana Škodu) nebo Káfu (Ondřeje Karafiáta). Mají něco za sebou, ale trénují poctivě a nechtějí žádné úlevy. Tím nedávají možnost ostatním, aby něco šidili. Pracovní morálka od všech je výborná.

Během přípravy jste sehráli i utkání proti Lipsku, přednímu týmu bundesligy a účastníkovi osmifinále Ligy mistrů. Prohráli jste 0:4. Co vám tenhle zápas dal a ukázal?

Celý výjezd do Lipska bych nazval stáží, bylo to úžasné. Někdo to nerad slyší, ale ten rozdíl je prostě obrovský. Rozdíl rozpočtů Lipska a Boleslavi je asi sto let. Jeden jejich rok rovná se sto letům Boleslavi. Tak to zkrátka je, rozdíly jsou markantní. Viděli jsme, jak špičkové mají zázemí. Naproti hlavnímu stadionu mají kompletní centrum, kde trénuje akademie i áčko. Mají tam asi dvanáct hřišť a veškeré vybavení, na které si vzpomenete, včetně škol. Hráči tam vyrůstají komplexně. Pan Dufek (prezident klubu) a David Trunda (generální ředitel) se byli na vše podívat, viděli, jak to funguje. Může to být inspirace i pro nás. Ale pozor, tady v Boleslavi se taky hodně zapracovalo na chodu akademie. Každopádně to byla dobrá stáž pro celý klub.

Foto: FK Mladá Boleslav Boleslavský záložník Tomáš Ladra v zápase s Lipskem.Foto : FK Mladá Boleslav

Jaká byla konfrontace proti Lipsku na hřišti?

Hlavně na začátku byl z naší strany cítit trochu respekt. Ale celkově mužstvo chválím, ve druhém poločase jsme ukázali dobré věci. Naši hráči viděli, jak se hraje moderní fotbal. Lipsko hrálo všechno nahoru, žádné obehrávání, ale jeden dva doteky a hned kolmé míče. Kvalita těch hráčů s míčem i bez něj je špičková stejně jako pohyb a výběr místa.

Měli respekt i oni k vám?

Co jsem cítil nebo co říkali naši šéfové, tak určitě. Přišli s tím, že by chtěli hrát 4x25 minut, nakonec se to ještě o deset minut protáhlo. Já se domluvím docela slušně německy, takže jsem si popovídal s jejich trenérem (Marco Rose), který je velký sympaťák. Odpověděl mi na cokoliv, sám se mě na některé věci ptal. I samo utkání bylo naprosto korektní, neprobíhaly žádné hádky, my jsme nebyli přehnaně motivovaní. Chovali se k nám jako k partnerovi.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Mladé Boleslavi Pavel Hoftych během zápasu na Slavii.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Dobré reference jdou během přípravy na osmnáctiletého útočníka Matyáše Vojtu. Jak s ním pro jaro počítáte?