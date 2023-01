Příprava Boleslavi: Radost z Kušeje i Jawa, brankář Polaček končí, Dele řeší víza

Odchod Pecha se čekal. „Nejdříve jsme ho nechtěli pustit, ale nakonec jsme svolili. Jednali jsme s panem Tvrdíkem, vztahy se Slavií máme velice profesionální. Spolupracujeme i na mládežnické úrovni," nastiňuje Trunda. Boleslav za posledních dvanáct měsíců prodala už pátého hráče do vršovického kolosu.

Přijde někdo i z Edenu do města automobilů? „Kádr Slavie je široký. Budou-li ho zeštíhlovat, měli bychom zájem o jednoho až dva hráče. Ale musí zapadnout do koncepce, co tu tvoříme. Budeme opatrní, chceme přivést hráče, kteří nám mohou pomoct. Nyní ale čekáme," popisuje boleslavský generální ředitel.