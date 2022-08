Žhavé přestupové léto! Uplatní Sparta předkupní právo? A získá Plzeň na poháry hvězdnou posilu?

Ve Fortuna lize nadále probíhá přestupové období, jehož konec je stanoven až na 8. září. Úvodní zápasy už naznačily, o jaké hráče by ještě na poslední chvíli mohl být zájem, či kde by který klub ještě potřeboval posílit. My vám proto ve videu z pořadu Přímák redakce Sport.cz nabízíme jména fotbalistů, kteří by ještě mohli změnit působiště.

Přestupové období pokračuje. Uplatní Sparta předkupní právo? A získá Plzeň na poháry hvězdnou posilu? Pasáž z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Článek Jedním z hráčů, o jehož přestupu se podle očekávání hovoří, je Jakub Jankto, jenž ve španělském Getafe přišel o místo v sestavě. A zájem by logicky měl být i ze strany českých klubů. „Když si vezmeme poslední přestupy hráčů, i reprezentantů, zpět do Česka, tak úspěch je blízko nule," upozorňuje Verner Lička ve studiu Sport.cz. Být skautem Sparty, sáhl bych po jiném hráči. Stanislav Levý doporučuje posilu v pořadu Přímák.Video : Sport.cz A co třeba Theodor Gebre Selassie v Liberci? „Určitě má vliv jako charakter, hráč zkušený v šatně, všechno... ale po stránce vlivu na výsledky jako takové, technicko-tacktické v utkání, tak zas ten podíl tak velký není," odpovídá možná trochu překvapivě host Přímáku. Více najdete v hlavním videu. Celý Přímák si můžete přehrát také jako podcast. FORTUNA:LIGA PŘÍMÁK: Hraje Vrba s novináři Mourinhovu hru? A proč se nejhůř brání tým bez útočníka?

