Zhrzený Rus, kterého vyhodili z Bohemky, se naváží do Čechů: Uráželi Putina, vůbec nevědí, která bije

„Nebýt problémů s vízy, hrál bych i nadále v České republice. A nezáleží na tom, že na mě křičí z tribuny, nebo co o mně píšou na sociálních sítích. Jsem fotbalista, ne politik, nebudu soudit prezidenty jiných zemí, jak to dělají v Evropě ve vztahu k Rusku," rozpovídal se Nazarov po návratu do Ruska pro tamní média.

Bývalý hráč Krasnodaru pokračoval. „Obvinili mě, že jsem Rus, psali ošklivé věci o prezidentovi. Ptali se, proč v Rusku nemůžeme změnit vládu. Vůbec nechápou, co se tu děje," nebral si servítky k zemi, ve které od začátku roku působil. A to není všechno.

„Před jedním ze zápasů jsme si museli obléct triko na podporu Ukrajiny. Odmítl jsem. Jak bych se mohl postavit na jejich stranu? A co by se stalo, až bych se vrátil domů? Co by o mně psali?" rozčiloval se Nazarov, podle kterého jsou teď všichni superuznávanými odborníky na politiku.