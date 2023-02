Zima přivála Jablonci rekord. Kdyby to bylo na mně, termín bych posunul, říká Považanec

Před hrstkou diváků Tomáš Hübschman a spol. remizovali 2:2. „V první řadě bychom rádi poděkovali těm, co přišli na zápas. Návštěvě určitě nepomohlo počasí, byla velká zima a během zápasu i před ním několikrát sněžilo. Druhým faktorem bylo, že visel otazník nad tím, jestli se zápas vůbec bude hrát," vysvětlil tiskový mluvčí Jablonce Martin Bergman. Předpověď počasí totiž slibovala v noci z pátka na sobotu husté sněžení a o osudu utkání se rozhodlo až před utkáním. „Musíme pochválit náš technický úsek, že dal hřiště dohromady na zápas," doplnil Bergman. V letošní sezoně je průměrná návštěvnost v Jablonci 2742 diváků.

Počet fanoušků proti Zlínu tak trumfl dosavadní, osmnáct let staré minimum, kdy na začátku března 2005 utkání se Slováckem sledovalo 820 fanoušků.

„Samozřejmě by se nám hrálo lépe jako například před tím na Slavii, kde bylo třináct tisíc fanoušků, ale počasí si nevybírá. Kdyby záleželo na mě, určitě bych termín posunul a hrál za jiných podmínek. Ale na mně to není," přiznává jeden z nejzkušenějších hráčů Jablonce Jakub Považanec, který Zlínu vstřelil dva góly.

Vůbec návštěva celého 18. kola je nejmenší v celé sezoně. Do ochozů na osmi stadionech dorazilo necelých 29 tisíc fanoušků, z toho více jak třetina na Spartě.

„Terén moc nenahrával tomu, aby se hrálo pohledné utkání. Hrozně to klouzalo, terén byl těžký, propadal se a hodně to bralo síly a podle toho to také vypadalo. Zápas byl bojovný," hodnotil záložník Zlína Martin Fillo.