Zlín jablonecké prokletí nezlomil. Každý bod je ale pro nás povzbuzením, tvrdil po remíze Červenka

„Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání. Byli jsme aktivní a důsledně jsme zpočátku dostupovali protihráče,“ pochvaloval si Červenka. Jeho týmu se dařil rychlý přechod do protiútoku. „Po jednom z nich jsme vstřelili vedoucí gól. Další dva či tři jsme ovšem bohužel do úspěšného konce nedotáhli. S prvním poločasem jsem byl velice spokojený, ale škoda, že jsme po něm neměli dvoubrankový náskok,“ litoval po své domácí premiéře.