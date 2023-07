Změna na FAČR. Psotka končí, bude sportovním manažerem Zbrojovky

Sám Psotka se teď těší na novou výzvu. „Zhruba poslední měsíc jsem uvažoval, jakým způsobem uchopit svou pozici, zda setrvat, co je potřeba, jestli lze fotbal dál rozvíjet. V tomto období jsem asi přemýšlel i nahlas, tím se v našem fotbalovém prostředí rozkřiklo, že takové myšlenky mám. Přišly nabídky, mezi nimi i ta ze Zbrojovky. Tu považuju za klub s potenciálem, velmi dobrou mládeží a tradicí, což je pro mě velké plus a jazýček na vahách při rozhodování, zda asociaci opustit. Člověk by si měl vyhodnotit, jestli je v daný moment na správné pozici, ta nabídka to uspíšila," vysvětluje nový sportovní manažer pro klubový web.