To bude spoustu klubů hrozně bolet. Reorganizace fotbalu zruší skoro všechno

„Současný systém soutěží v českém fotbale je dlouhodobě neudržitelný jak sportovně, tak ekonomicky. Projekt reorganizace běží interně již déle než rok a je to jeden z důležitých milníků nutných změn," sděluje na asociačních stránkách šéf českého fotbalu Petr Fousek.

Jak by to mělo vypadat? Nově bude už jen osm místo stávajících deseti soutěžních úrovní. Co zůstane? Čtyři řídící patra fotbalové pyramidy: profi, Čechy resp. Morava, krajské svazy, okresy. Co patro, to dvě soutěžní úrovně, v krajích a okresech tedy o jednu méně než dosud. Až na výjimky, pokud tedy nějaké budou.

Z činovníků nic potvrzeného dostat nelze, více se má vyjádřit březnový výkonný výbor FAČR.

Ale vyvodit závěr, jak by to mohlo vypadat lze vcelku snadno na základě toho, co rezonuje ve fotbalovém hnutí. A k čemu už zhusta běží ankety v místním tisku.

Někteří krajští činovníci se v minulých týdnech na regionální úrovni jasně vyjádřili, že s novou strukturou už víceméně počítají. Týká se hlavně právě jich, i když zásahy údajně mají přijít i na vyšší úrovni - zrušení jedné ze dvou skupiny ČFL a redukce moravských divizí ze tří na dvě.

Podoba fotbalových soutěží Současnost Jak by to třeba mohlo vypadat (od sezony 2024/25?) Profesionální soutěže 1. a 2. liga 1. a 2. liga Řídící komise Čechy/Morava Dvě skupiny ČFL+1x MSFL 3. liga 1x Čechy+1x Morava 3x divize Čechy+3x divize Morava 3x 4. liga Čechy+2 až 3x4. liga Morava Krajské svazy 1x krajský přebor 1x 5. liga 1x až 2x I.A třída 1x až 4x 6. liga 1x až 5x I.B třída nic Okresní svazy 1x až 3x II. třída (okresní přebor) 1x 7. liga 1x až 4x III. třída, 1x až 3x IV. třída 8. liga, popř. 9. liga (počet skupin dle potřeby)

„Drtivá většina KFS a OFS vyslovila souhlas s restrukturalizací soutěží. Ideální bude dvoustupňové řízení na krajích a okresech, počet skupin rozdělit dle velikosti KFS a OFS," stojí alespoň něco málo konkrétního v komuniké z prosincového zasedání Komise pro regionální fotbal FAČR. Právě tahle komise hraje v procesu změn klíčovou roli.

Cíle reorganizace? „Zpomalení úbytku klubů a dospělých hráčů," uvádí na stránkách fotbal.cz technický ředitel FAČR a člen pracovní skupiny Regionální komise pro Projekt reorganizace soutěží Zdeněk Psotka.

Asociační snaha pozměnit soutěže je více než zjevná, jen zlehka zatím probublává vzdor mezi moravskými kluby, kterým se v době zvyšujících se nákladů nezdá redukce divizí. Namítají, že by tento krok očekávaným zvětšením vzdáleností mezi účastníky zvýšil už tak dost vysoké cestovní náklady.

Základní filozofie asociace je přes minimum informací patrná. Při omílaném úbytku hráčů i klubů má reforma zvýšit kvalitu soutěží, přidat více přitažlivých regionálních derby na nižší úrovni. Má to ale zajistit i dostatečný prostor pro nastupující silnější ročníky mládeže, která ovšem v poslední době zájmem o fotbal a sport obecně nepřekypuje. Též je třeba počítat s rostoucími náklady na vše.

Jak se měnila podoba soutěží v minulosti Pro přiblížení celkového stavu. V desetiúrovňovém systému (od 1. ligy po IV. třídu) se v sezoně 2020/2021 hrálo celkem 329 skupin. Z toho 11 na čtyřech nejvyšších úrovních (1. a 2. liga, 2x ČFL, 1x MSFL, 6x divize v Čechách a na Moravě), 74 krajských a 244 okresních. Podoba soutěží v minulém století se ustálila zhruba do 70. let. Občasné změny nepředstavovaly žádnou revoluci. Zásadní přerod ale nastal po roce 1989 se změnou krajské struktury a s ambicemi podnikatelských subjektů, které vstupovaly do fotbalu s touhou razantně postupovat a předvést se. Bobtnání soutěží směrem nahoru bylo rychlejší. ´Socialistická´ krajská fotbalová struktura se zásadně změnila. Místo dosavadních osmi (Středočeského, Jihočeského, Západočeského, Severočeského, Východočeského, Jihomoravského, Severomoravského a Prahy) vzniklo čtrnáct dodnes existujících krajů. Tím i více soutěží. To se promítlo také do struktury třetích a čtvrtých nejvyšších soutěží v Čechách i na Moravě, přibývaly divize (ze čtyř v roce 1990 na dnešních šest), upravovala se podoba ČFL. To vše i v souvislosti s tím, jak byly do struktur začleněny rezervní týmy z nejvyšších dvou soutěží.

A jak by to bylo v praxi? Proti současnosti by tedy v propadlišti měla zmizet jedna ze dvou skupin ČFL. Nastane tak sesun do českých divizí, ale tím i do krajů. Něco podobného by přišo i na Moravě v případě zatím jen naznačované redukce tamních divizí ze tří na dvě. A hrozivost masového pádu do nižších soutěží nabere na intenzitě s očekávanou likvidací I.B třídy. Podle propočtů může sestup postihnout desítky celků. Právě možné hromadné pády vedou k velké části diskusí na téma reorganizace.

Dopady budou v jednotlivých krajích různé. Někde si toho skoro ani nepovšimnou, zjevně to tam bude ku prospěchu věci, jinde zapláčou. Dojde na bolestné pády klubů, které by za stávajících poměrů neměly s udržením žádný problém.

Proč? V některých krajích (Karlovarský) je jen jedna skupina I.B třídy, jinde jsou dvě, v některých částech ČR ale až tři (Plzeňský, Jihomoravský, Olomoucký), čtyři (Jihočeský, Moravskoslezský) či pět (Středočeský). A velké kraje tak zřejmě čekají obří sešupy, i když vše je zatím jen virtuální, časově neuchopitelné.

Jak by to čistě teoreticky mohlo vypadat třeba ve středních Čechách, kraji tvořeném dvanácti okresy?

Krajské soutěže tam nyní hraje 118 mužstev dospělých (1x16 v přeboru, 2x16 v I.A třídě a 5x14 v I.B třídě), nově by tam v soutěžích bylo už jen 80 míst (1x16 v přeboru a 4x16 v I.A třídě).

Likvidace pěti I.B tříd se evidentně dotkne desítek klubů. Jen částečně dopady zmírní zřízení celkem čtyř místo dosavadních dvou skupin I.A třídy, tedy šesté ligy.

Nastal by obří propad do okresních přeborů. A odtamtud pomažou týmy ve velkém množství pro změnu až do ´pralesa´ - nově otitulovaného jako osmá liga. A tam se potkají i s kluby z dosavadní nejnižší VI. třídy. Ty si polepší, automaticky přejdou výš, pokud nebudou na této úrovni stanoveny již avizované výjimky. Regionální komise souhlasí u větších okresů se zřízením 9. ligy.

Šéf FAČR Fousek připouští, že proces může být i hodně bolestivý. „Chápu, že se najdou i nesouhlasné názory, buď třeba z neinformovanosti nebo z důvodu upřednostnění vlastních zájmů, protože nikdo nechce sestupovat nebo mu vyhovují nižší cestovní náklady, ale naší povinností je se k tomu postavit s nadhledem a odstupem v zájmu fotbalu jako celku."

Ale pozor. Jsou okresy (s méně početnou fotbalovou komunitou), kterých se reorganizace dotkne minimálně. Není tam moc co reformovat. Kupříkladu v okrese Jeseník soutěže dospělých začínají a končí druhou třídou, tedy přeborem s 11 týmy. A podobně na tom jsou okresy v dalších částech ČR - Jablonec či Sokolov. Žádné velké přesuny tam zřejmě nejsou nutné. Nic mimořádně bolestného jim reforma nepřinese.

V rámci úvah o reorganizace se nezmiňují žádné zásadní změny v soutěžích mládeže.

FAČR upozorňuje, že úpravy rozhodně nenastanou od příští sezony. To ale dle stávajících norem a zvyklostí ani není možné.