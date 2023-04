Zmizelý Kříž, Šádkův prostředníček i senzační plzeňský titul. Zázrak ze Západu má premiéru

Majitel Viktorie mluví v úvodním díle o době, kdy do Plzně přišel podnikatel Miroslav Kříž, který přivedl do Štruncových sadů početnou skupinu hráčů ze Sparty v čele s Pavlem Horváthem. A také o Křížově zmizení, které je dodnes zahaleno tajemstvím.

„Míra Kříž byl vizionář. Nepoznal jsem charismatičtějšího člověka, nedám na něj dopustit. Růžové slony jsme si malovali spolu. Když jsme si dali skleničku vína, přimalovali jsme dalšího. Ať už je kdekoli, vidí, že to, co si vysnil, Viktorka naplnila," říká Šádek v dokumentu. „Pro mě byla doba, kdy jsem přijel do Plzně a Míra tady nebyl, nesmírně stresující. Nejen z pohledu lidského, ale také, že jsem nevěděl, co bude s plzeňským fotbalem," podotýká plzeňský boss.