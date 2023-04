Historky z natáčení, upřímný Šádek i nostalgický aplaus za titul. Fanoušci Plzně viděli Zázrak ze západu

„Je příjemné, že máme tu jízdu zdokumentovanou. Za dvacet let na to můžeme vzpomínat třeba tady u piva," spokojeně vykládal brankář Jindřich Staněk. Sám si v loňské plzeňské pohádce střihl jednu z hlavních rolí: nebýt jeho povedených zákroků, možná by se Viktoria nedočkala titulu ani otevření dveří do nablýskané Champions League a nóbl skupiny s Bayernem, Interem Milán a Barcelonou.