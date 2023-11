Zmrzlému sníh a mráz nevadil. Dokud budeme vyhrávat, klidně ať padají trakaře, culil se

„Podařila se nám akce na začátku utkání, tím jsme se hodně uklidnili. Nebylo to kvůli počasí vůbec snadné. Když začalo více sněžit, byla viditelnost hodně špatná, vítr hodně foukal. Ale zvládli jsme to,“ říkal hráč, jenž patří s pěti asistencemi mezi nejlepší nahrávače ligy.

„Patří k nejlepším ne-li mezi nejlepší tři levé obránce v soutěži. Nebyl jsem spokojený s jeho výkony proti Slavii a Plzni, ale dnes ukázal svůj vysoký standard. Zase to byl Ondra, jak ho rádi vídáme,“ nešetřil chválou trenér Olomouce Václav Jílek.

Ondřeji, co bylo na utkání v Karviné nejtěžší?

Pohyb. V prvním poločase bylo počasí ještě v pohodě, dal se hrát nějaký fotbal, i když hřiště bylo už i tak dost těžké. Měkké, trhalo se to. Druhý poločas byl už o tom, kdo to kopne dál, kdo to ubrání a jestli tam někomu spadne nějaký náhodný gól. Nám se podařila akce hned v začátku druhého poločasu, to nám hodně pomohlo

U obou gólů jste si připsal asistenci. Věděl jste přesně, kde se pohybuje Lukáš Juliš?

Jo, jo, viděl jsem ho. Při prvním jsem byl už blízko Holcovi, nebylo kde to střelou procedit. Viděl jsem modrý dres, bylo jasné, že tam Julda na hrotu bude. Vyřešil to úplně mazácky, počkal si a uklidil parádně. Druhý gól, tam jsem prostě věděl, že bude na penaltě, tak jsem mu to tam dával. Krásně to uklidil.

U prvního gólu v 7. minutě první půle to vypadalo na ofsajd. Trenér Václav Jílek přiznal, že se raději ani neradoval, protože prostě nevěděl. Vy jste si byl jistý, že jste se mu vyhnul?

Já si byl jistý, že ofsajd nebude, byl jsem na úrovni Bederky a vybíhal jsem, až to dal Venťas (Denis Ventúra) za obranu. Byl jsem si naprosto jistý, že to ofsajd nebude.

Váš první vzájemný zápas s Karvinou byl v létě na pětadvacet minut přerušen kvůli dešti. Tentokrát trvala vinou napadaného sněhu přestávka pětatřicet minut. Je to náhoda?

Dokud je budeme porážet, klidně budeme hrát v kroupách. Ať klidně padají trakaře. Jsme rádi za tři body, pro nás hodně důležité po třech remízách (Pardubice a Jablonec 1:1, Zlín 0:0) a porážce (1:3 Slavia). Nebyly to dobré čtyři týdny pro nás, jsme rádi, že jsme se vrátili na koně. Musíme to doma potvrdit, chceme hrát v horní šestce. Tohle byl první krok k tomu se dostat zpátky.

V přestávce se řešilo, zda pokračovat. Chtěli jste hrát, nebo se kabina přikláněla k tomu utkání předčasně kvůli sněhu ukončit?

My jsme chtěli stoprocentně hrát. Než dohrávat zítra, nebo někdy v týdnu. Pro nás bylo lepší hrát i v takových podmínkách. Byly by to ale dva rozdílné zápasy.

Po konci utkání jste házeli na fanoušky sněhové koule. Ocenili netradiční děkovačku?