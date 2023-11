Chvíli jsem váhal, zda má smysl na sněhu hrát, přiznával trenér Olomouce Jílek

Obě střetnutí dopadla lépe pro fotbalisty z Hané. Doma vyhráli 3:1, v Karviné 2:0 a se Slezany v lize ještě neprohráli. Především ale po čtyřech zápasech v lize znovu zvítězili. „Konečně zase můžu být spokojený s bojovností, nastavením, s touhou dovést zápas k vítězství. To mi v předchozích zápasech chybělo. Náš záměr byl počkat si na brejkové situace a po jedné takové situaci jsme velmi brzy dali gól. Tenhle moment, padající sníh a náš velmi rychlý druhý gól po přestávce úplně změnily charakter zápasu. Pro domácí už pak bylo velmi složité na jeho vývoj reagovat,“ řekl trenér Olomouce Václav Jílek.

Kvůli přívalům sněhu na konci prvního poločasu se poločasová přestávka protáhla na pětatřicet minut, během kterých rozhodčí s delegátem a kluby řešili, zda utkání dohrávat. „Musím přiznat, že jsem chvíli přemítal, zda to má smysl. Jestli to bude reklama na nějaký produkt, či jenom holomajzna. Váhal jsem, zda takový terén nebude nahrávat spíše soupeři,“ říkal Jílek, jehož tým vedl v poločase zásluhou gólu Lukáše Juliše už ze 7. minuty 1:0.

„Ale když jsem zjistil, že přerušené utkání by se muselo hrát znovu od první minuty, tak jsem měl jasno, že na přerušení tlačit nebudu. Jedinou podmínkou bylo, že si domácí museli převléct bílé dresy,“ usmíval se Jílek.

Místo bílých, ve kterých utkání domácí zahájili, tak Karvinští museli obléknout zelené. To byla ale trochu potíž pro střídajícího Emanuela Ayaosiho, jenž měl v zápise číslo 3, druhou půli ale odehrál v dresu s čísle 17. „V té původní sadě neměli čísla jako v prvním. Problém to ale nebyl,“ osvětlil hlavní rozhodčí Tomáš Klíma.

A popsal i poločasové rozhodování. „Chtěli jsme to utkání dohrát, stejně jako oba týmy. Bylo ale silné sněžení, hřiště pod nánosem. Diskutovali jsme proto s oběma týmy, které projevily zájem pokračovat. Zkoušeli jsme, jak se chová míč, bylo to normální, nezastavoval se. Nechali jsme protáhnout čáry v pokutových územích a kolem nich a ve výsledku to nebylo tak strašné,“ přiblížil Klíma.