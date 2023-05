Známý hudebník se posmívá Slavii: V Edenu je minus pět. Expert vrací úder

Je v Edenu atmosféra hluboko pod bodem mrazu? ptá se moderátor Filip Lejček hosta Přímáku Mikolandy. „Mizivá naděje na titul je pořád, ve hře je devět bodů. Pokáč udělal krásnou písničku, deset let ji nesložil," vrátil trochu úder hudebníkovi hlásícímu se do fanouškovského tábora Sparty. Narážel na to, že Letenští čekají na titul dlouhá léta.