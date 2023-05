PŘÍMÁK: Sparta přijde o dvě velké opory, tuší Mikolanda. První je prý na řadě Kovář

Když dal útočník Kuchta přednost Spartě před Slavií, řada expertů se divila, škodolibé povahy se i smály, že bude hořce litovat, až budou sešívaní mistrem. Na konci sezony ale český reprezentant sahá sám s letenskou družinou po titulu. „Po podzimu se do něj všichni opírali, ale on si musel zvyknout na diametrálně odlišný styl hry. Až na jaře si všechno sedlo," myslí si Mikolanda o střelci třinácti ligových gólů v rudém dresu.

Podle šéfa fotbalové sekce Sport.cz Jana Malého proto nebylo překvapením, že Sparta uplatnila opci a získala běhavého buldoka natrvalo. „Určitě to byl dobrý krok. Za ty peníze takového útočníka neseženete. Útočníci jsou nejdražším zbožím," souhlasí s krokem současného největšího favorita na zisk mistrovského titulu.

Mikolanda tvrdí, že Kuchta je typem útočníka proti kterému prostě obránce nehraje rád. „Je nepříjemný, presuje celou dobu, je tam spousta kontaktů, souboje s ním bolí," hodnotí Kuchtův styl hry a očekává, že výkony střelce ještě porostou. „Teď se zlepšil, ale podle mě se bude zlepšovat i dál. Pokud se Sparta dostane do základních skupin evropských soutěží a budou tam hrát dobrý fotbal, tak Kuchtu maximálně příští léto někdo koupí," míní expert.

Zároveň se domnívá, že už během léta budou muset Letenští řešit ztrátu velké opory. V ní se vypracoval mladý brankář Matěj Kovář. „Je klidný, čte pozice střelců, přesně tohle Sparta potřebovala. Vytáhlého brankáře, co má kvalitu nohama," chválí bývalý prvoligový hráč. „Sparta o něj podle mě přijde stejně. To, co ukázal na Letné, je nejlepší pozvánkou do Premier League. Je to mladý gólman, který patří Manchesteru a ten si ho rychle stáhne," dodává.

Zatím si není jist, zda by už nyní Kovář vystrnadil z pozice jedničky United DeGeu. „Matěj je za mě skvělá dvojka, V Manchesteru by se postupně dostával do podvědomí a chytal třeba víc a víc. Všichni bychom si přáli, kdybychom zase měli gólmana v Premier League," konstatuje s tím, že už zaslechl, že by se na Letnou mohl v létě vrátit z ciziny Tomáš Vaclík.

Fotbalový redaktor Malý ale uklidňuje sparťany, že podobný scénář není na programu dne a Kovář zůstane i dál ve Spartě. „On sám chce zůstat, stejný názor mají jeho agenti. Ve Spartě bude prostor, aby se ukázal v evropských pohárech, věří mu i trenérský tým, Kovář bude jasnou jedničkou," nabízí novinář důvody, proč by se mladý gólman neměl vracet na Old Trafford. „V Manchesteru by se tolik nedostal do hry a dostat se na pozici jedničky, když ještě nechytal Premier League, to mi přijde skoro až nesmyslný," míní.