Žolíci znovu pomohli, Hapal nesl do kabiny koláče od manželky. Odhadla, že vyhrajeme, smál se

„Pomohli jsme si střídáním stejně jako minule doma, ale nebylo to jednoduché. Vyhráli jsme těžký zápas,“ ulevil si trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal, jenž po zápase donesl do kabiny koláče od manželky. „Asi odhadla, že dneska vyhrajeme. Jinak by šly asi do koše,“ smál se Hapal.

Hráči Dynama měli skvěle připravenou taktiku na domácí tlak po křídlech a centry do vápna, kde se hodně trápil Ladislav Almási, prakticky nepouštěli. Domácím tak pomohlo až poločasové střídání. Mezi jihočeskými stopery ztraceného Almásiho nahradil Nigerijec Tanko a ne úplně viditelného Jiřího Boulu ve středu hřiště vystřídal David Buchta.

Foto: Sznapka Petr, ČTK Emotivní koučink trenéra Baníku Pavla Hapala.

A žolíci rozradostnili ochozy, z nichž se v první půli i zkraje druhého poločasu nesl pískot. V 65. minutě dorazil Tanko odraženou Buchtovu střelu, a o osm minut později rychlonohý útočník využil parádní Buchtovu kolmici za obranu.

„Dneska si Tanko ten ofsajd pohlídal, především ale dostal tu přihrávku přesně tak, jak ji potřebuje,“ chválil Hapal situaci před druhým gólem Baníku.

Dvěma góly do branky českobudějovického Martina Janáčka Tanko zdvojnásobil svůj dosavadní gólový přínos. „Dostává se do toho. Je to pro něj nová soutěž, ale zvyká si. Dneska se zachoval chladnokrevně,“ ocenil Hapal, jenž opět vsadil na tři stopery.

Místo Albánce Bitriho, který v týdnu odešel za lukrativnější nabídkou do norské ligy se poprvé v sezoně do základní sestavy Baníku dostal Karel Pojezný. „Čekal jsem tři měsíce, ale stálo za to si počkat,“ svěřil se obránce.

Hra ve třech vzadu mu prý vyhovuje. „Jsme pevnější. Už na Slavii to šlo, dala šťastný gól, jinak nic neměla a proti Budějovicím to bylo stejné. Vůbec si nevybavuju, že by měli nějakou šanci, možná jednu v prvním poločase, ale jinak nic,“ těšilo Pojezného.

Nově složená trojice Blažek-Frydrych-Pojezný nedovolila Českým Budějovicím poprvé v sezoně skórovat. „Nedělali chyby. Všichni tři podali velice dobrý výkon. I když s Eneem (Bitrim) jsme byli silnější ve vzduchu, Frýďa hlavy taky vyhrával,“ chválil nově složenou trojici Hapal.