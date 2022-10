Slovácko cítí šanci porvat se o postup. Těším se na plný stadion, tvrdí před duelem s Kolínem kouč Svědík

„Snažím se od podobných úvah oprostit. To stejné se týká i hráčů. Samozřejmě že ale vidíme, jak vypadá pořadí ve skupině. Všichni cítíme příležitost porvat se o postup," říká před pátým zápasem ve skupině, který začne na uherskohradišťském stadionu v 18.45 hodin, trenér Slovácka Martin Svědík. Derniéra pak jeho mužstvo čeká za týden na Partizanu Bělehrad.

Soupeř z Kolína šetřil v minulém bundesligovém duelu v Mohuči, kde utrpěl pětigólový debakl, několik opor. „Je to logické. Kolín má stejně jako my hodně náročný program, a tak střídá lepší a horší výkony. A logicky sestavou rotuje. Ať u nás nastoupí v jakémkoliv složení, čeká nás nesmírně silný protivník. I tak se chceme rozloučit s podzimem v evropských pohárech s našimi fandy výhrou. S Partizanem a s Nice to o fous nevyšlo. Uděláme maximum, abychom napotřetí brali doma všechny body," předsevzal si Svědík.