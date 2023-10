Kladenský Kusý: Byla jenom otázka času, kdy půjdeme nahoru

„Byla jenom otázka času, kdy si všechno sedne a my půjdeme nahoru. Podle toho, jak pracujeme na tréninku, tak se to snažíme přenést do zápasu. Je jedině dobře, že jsme dnes vyhráli za tři body a pomůže nám zase do dalších zápasů,“ řekl Kusý novinářům.

Středočeši bodovali v šestém utkání za sebou, čtyři dokázali vyhrát. „Dnes jsme měli dobrý pohyb. Říkali jsme si, že to budeme hrát jednoduše, a z toho vyplynuly i góly. Dvakrát jsme to tam nahodili. V prvním případě jsem to posunul před branku Edymu (Tralmaksovi) , který to dotlačil. U druhého gólu jsem se natlačil do brány a tam to bylo o štěstí,“ uvedl Kusý.

Karlovy Vary - Kladno 1:2 (40. Kusý)

Při jeho brance ve 40. minutě se mu podařilo zakončit individuální akci pod horní tyč. „Edy mi to dal do jízdy a já jsem se už jenom soustředil, abych se do branky natlačil. Potom to už je o štěstí, zda to zvednu, nebo ne. Jsem rád, že se mi to podařilo zvednout, protože by to Frodlík (brankář Frodl) asi měl,“ řekl.

Hostům se na západě Čech dařilo kouskovat hru, což byl podle Kusého záměr. „Není na tom vůbec nic špatného. Když jsme tam zavaření už dlouhou dobu, pomůžeme si zakázaným uvolněním. Řekneme si co a jak a jedeme dál,“ podotkl.