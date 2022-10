Čmelíkova proměna: z maroda hrdinou. A Dynamo už se nepotácí v podpalubí

Podzim na jihu Čmelíkovi sedí. Slovenský rychlík, jehož kdysi přibrzdily trable s alkoholem a gamblerstvím, přišel do Budějovic po prvním ligovém kole na hostování z Karviné a až na jednu výjimku hrál pokaždé v základu. „Jsem rád, že pomáhám k důležitým bodům. V posledních zápasech podávám dobré výkony a jsem spokojený," vyprávěl Čmelík po vyhrané bitvě v Teplicích.

V součtu s víkendovou trefou je už na třech gólech, což už teď znamená jeho střelecky nejpovedenější sezonu v české lize. Pomáhá mu důvěra kouče Webera, s nímž se potkal už v Karviné: „Trenér ví, co ode mě může čekat. Snažím se to plnit a pracovat pro tým. Rychlost a náběhy za obranu, to je moje parketa."

Z Čmelíkovy formy těží i Dynamo, které bodovalo třikrát v řadě a z nejhorší šestky se posunulo do klidnějšího středu tabulky. „Je to příjemné. Před zářijovou reprezentační pauzou se nám nedařilo, ale zvedli jsme se. Teď by to chtělo postoupit v poháru a v lize konečně vyhrát i doma," plánoval Čmelík před partiemi s Vlašimí a Hradcem Králové.

Střelecký ostrov je pro Budějovice zatím zakletý, nikdo nemá v lize horší domácí bilanci než Dynamo. Z šesti zápasů jen dvě remízy a skóre 4:12. Zato venku Čmelík a spol. uhráli třináct bodů z osmnácti možných.

Dynamo ve 12. kole na hřišti Teplic vyválčilo všechny tři body. O další venkovní výhře rozhodli střelci Patrik Hellebrand a Lukáš Čmelík!

„Je to trochu nešťastná série. Víte, skoro vždycky jedeme po domácím zápase ven ve stavu, že jsme na špičkách. I v Teplicích byla na hráčích vidět maximální soustředěnost," poznamenal trenér Weber, jehož tým tři střely na branku proměnil ve dva góly.