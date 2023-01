Ďábelsky rychlý leden. Slovácko vyrazí na dvě soustředění, slávisté se vrátí domů týden před startem ligy

„Tahle zima je úplně jiná, nikdo s ní nemá zkušenost," citoval klubový web Slavie trenéra Jindřicha Trpišovského. Nejen on ví, že první měsíc nového roku bude rychlejší než dřív.

Pro srovnání: fotbalové jaro 2022 začínalo 5. února. Liga si to mohla dovolit, na podzim se stihlo 19 kol. V této sezoně jsou odehraná o tři kola méně, soutěž se kvůli mundialu v Kataru přerušila už v polovině listopadu. Začala tím nezvykle dlouhá ligová pauza, která se protáhne na 75 dnů.

Bílkův tým pak jako první začal hlavní fázi zimní přípravy, úvodní trénink byl na programu 19. prosince. Těsně po Vánocích se sešli hráči Bohemians a Slovácka, kteří na přelomu listopadu a prosince zažili sváteční zájezd do prosluněné Dubaje. Majitel Zdeněk Zemek chtěl týmu poděkovat za historický postup do Konferenční ligy: dopoledne trénink, odpoledne pohoda s rodinami.

Na devět dnů s týmem odletí do španělské Marbelly, tuhle destinaci si vybral i Jablonec. Sedm klubů vyrazí na jižní pobřeží Turecka, kde v minulé zimě po třiceti letech nečekaně napadl sníh a muselo se zrušit několik testovacích zápasů.

„Vzhledem k brzkému začátku ligy mám obavu z terénů. Přivítal bych, kdyby se víc zápasů hrálo v teplejších měsících. Ve Slavii jsme největší zastánci zkrácení letní přípravy a dřívějšího startu ligy. V zimě můžeme přípravu naopak prodloužit a jaro v klidu dohrát," přemítal slávistický trenér Trpišovský. „I vzhledem k evropským pohárům by bylo lepší, kdybychom toho odehráli víc už v létě. Pravděpodobně by se to odrazilo i na návštěvách jednotlivých utkání."