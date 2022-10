Další facka pro Teplice. Hoši, děkujem! slyšeli Skláři po porážce s Dynamem

Není to tak dávno, co porazily Jablonec, nasázely pět gólů Pardubicím, remizovaly se Spartou... Jenže teď se Teplice souží. Dvakrát po sobě prohrály při celkovém skóre 1:6 a jsou čtvrté od konce. „Nebyl to dobrý výkon," mrzelo trenéra Jiřího Jarošíka po porážce s Budějovicemi.

„Stoper Dramé může být mimo do konce podzimu a optimálně se nehojí ani zranění útočníka Fily. Snad se brzy vrátí do tréninku aspoň záložník Urbanec," poznamenal kouč Jarošík. „Možná doplácíme na to, že nemáme úplně nejširší kádr. Proti Budějovicím to byl zápas, v kterém jsme mohli vyměnit pět hráčů, ale i kvůli zmíněným zraněním jsme nemohli."