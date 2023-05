Další finále pro mašinu na trofeje. Historie vám nic nevyhraje, říká Mourinho před bitvou se starým známým

Když v Římě po nevýrazné štaci v Tottenhamu předloni začínal, zaujal citáty legendárního císaře Marka Aurelia. První sezonu zakončil zmíněným vítězstvím v Konferenční lize a výhra v poháru by se hodila i teď, znamenala by vstupenku do Ligy mistrů. „Koho by na začátku sezony napadlo, že dojdeme až do finále? Spousta skvělých týmů brzy vypadla, třeba Barcelona a Arsenal," vykládal Mourinho. Mimochodem, mluví se o tom, že by mohl v létě odejít například do pařížského PSG.