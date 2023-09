Další fotbalová komedie? Nic takového nepamatuji, zní z klubu. Mluví se znovu i o sázkách

Když se před necelým měsícem začalo řešit skandální pochybení nechvalně známého rozhodčího Patáka na Admiře přišel předseda komise rozhodčích pro Čechy Rudolf Špoták s odpovědí: „Beru to jako selhání jednoho člověka, byla to naprostá sólo akce a mrzí mě to, vrhá to špatný stín na naši práci,“ uvedl tehdy. Toto tvrzení po další podivné penaltě v dlouhatánském nastavení prvního poločasu dostává opět nový rozměr.