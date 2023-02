Další hity pohárového jara: třaskavá srážka gigantů, překvapení z Belgie i druhá tvář West Hamu

Bitva obrů. Barcelona, nebo Manchester United? Poťouchlý los rozhodl, že jeden z gigantů se v Evropské lize nedostane ani mezi šestnáct nejlepších. Trofej by se přitom hodila oběma: United na kontinentální pohárový triumf čekají šest let, Barcelona ještě o dva roky víc. „Obrovská výzva!" shodují se před žhavým dvojzápasem hvězdy z obou slavných adres.

Královská senzace. Předloni se po dlouhých 48 sezonách vrátili do první belgické ligy, v ní šokovali druhým místem a na podzim v Evropské lize vyhráli skupinu. Nevymýšlíme si, vážně se to stalo. Řeč je o Union Saint-Gilloise, bruselském klubu s královskou korunou ve znaku. První jarní kolo EL se ho netýká, jde rovnou do osmifinále. A pak?

Za žlutomodrou vlajku. Na fotbal se soustředí složitě, v jejich zemi už rok zuří válka. Přesto to borci ze Šachtaru Doněck v podzimní Lize mistrů dotáhli aspoň ke vstupence do Evropské ligy. I v prvním kole play off proti Rennes budou hrát ve varšavském azylu na stadionu Wojska Polskiego. Tentokrát už bez elitního útočníka Michaila Mudryka, jenž v zimě odešel do Chelsea.