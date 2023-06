Žádné úprky z Egypta. Suchopárek o náhradnících, hvězdných soupeřích i mladíkovi z USA

Jak se finální nominace rodila?

Vycházeli jsme z formy ze závěru soutěží, ta byla u většiny kluků velmi dobrá. Pak šlo o taktické věci, varianty a rozestavení, abychom hráče dokázali uplatnit. Další věcí byl charakter, který je podle mě velmi důležitý, aby vlna v mužstvu byla jednotná. Samozřejmě roli hrála zkušenost z kvalifikace, jediný Vasil Kušej v ní neodehrál žádné utkání.

Na kterém postu jste nejvíce váhal?

Mezi stopery se vedle Martina Vitíka vystřídalo během sezony hodně hráčů, měli jsme dilema a hodně napověděla přátelská utkání v březnu. Pak někde bylo až pět hráčů, ale museli jsme vybrat dva. K výběru jsme se přiklonili ohledně zkušeností nebo alternace na více místech.

Kde nastaly při skládání kádru největší problémy?

Někdo měl v závěru sezony zdravotní problémy, proto jsme oslovili hodně náhradníků, abychom měli připravenou alternativu, že nominovaní hráči nemusí do kempu nakonec nastoupit. Pak máme možnost náhradníky okamžitě povolat a nehonili je třeba z dovolené z Egypta. Potřebujeme záložní systém a musím ocenit spolupráci s kluby. Nalezli jsme souhlas pro uvolnění hráčů, i když turnaj není v oficiálním termínu UEFA.

O čem to vypovídá?

Z mého pohledu se začíná blýskat na lepší časy, že všichni v českém fotbale mají zájem, aby kluby byly co nejlepší na mezinárodní scéně a reprezentace nastupovaly na závěrečných turnajích v co nejsilnější sestavě.

Pojďme k jednotlivým fotbalistům. Kdy bylo jasné, že se nepřipojí útočník Sparty Tomáš Čvančara?

Kvůli zdravotním problémům nenastoupí za áčko a ze stejného důvodu ani za nás. Ale i kdyby zdravý byl, jel by se seniorskou reprezentací.

Co v Česku poměrně neznámý forvard ze slovenské Podbrezové Christophe Kabongo?

Určitě by nebyl v závěrečné nominaci. Je zajímavý, odehrál za dvacítku výborný výkon. Budeme mít v dalším cyklu z čeho vybírat, což je velké plus. Teď se soustředíme na mistrovství Evropy a myslím, že v útoku jsou fotbalisté s větší kvalitou.

Ještě jeden útočník, konkrétně Tomáš Ostrák. Rozhodlo, že aktuálně působí v americké MLS?

Mluvil jsem s ním a dnes mi posílal zprávu. Sledujeme jeho kvalitu hry, nastupuje pravidelně. St. Louis patří ve své konferenci ke špičce. Tomáš je technicky dobře vybavený a může dát přidanou hodnotu v ofenzivě. Jenže pravděpodobnost, že by do prvních utkání naskočil, není velká. Budeme spíše bránit než útočit. To také rozhodlo. Nemyslím, že by se Ameriky chtěl vzdát. Přímo to neřekl, ale vycítil jsem to. A není jednoduché se sem i s ohledem na velký časový posun z USA dostat. Myslím, že jsme se rozhodli správně. Tomáš je ale zajímavý hráč a přeji mu, aby se jednou dostal do áčka.

Foto: FAČR Tomáš Ostrák během tréninku Lvíčat.

U záložníka Brna Filipa Součka hrálo roli, že sám o sobě říkal, že není v ideálním rozpoložení?

Filip nikdy neřekne, že je v top formě. To je jeho handicap. Patří do skupiny, že kdyby někdo ze středu pole vypadl, naskočí. Je to poctivý kluk, odehrál v kvalifikaci několik utkání. Není to tak, že by na to neměl, ale hráči, kteří jsou v nominaci, by měli nastoupit a pro Filipa aktuálně místo není. Čeká ho však velká budoucnost.

To stejné platí pro dalšího zástupce Zbrojovky Michala Ševčíka?

Každý je alternativa číslo jedna, kdyby hráči na jejich postu nakonec vypadli. Pak budou povoláni.

Jaký je stav gólmanské jedničky ze Sparty Matěje Kováře, s nímž zatím počítáte?

Je jeden z těch, kteří měli v závěru ligy problémy. Dělá se maximum, aby hráči byli připraveni na kemp. Uvidíme, jak se situace vyvine. Čekáme na výsledky lékařských vyšetření a případné omluvenky.

Ve skupině čeká Lvíčata postupně Anglie, Německo a Izrael. Co byste o soupeřích řekl?

Angličané nastupují pravidelně v Premier League, mají obrovskou kvalitu. U Němců bude mužstvo v plné palbě a i přesto, že někdo bude u A-týmu na přípravné utkání, může se stát, že se následně přesune na EURO do 21let. Určitě nás čekají špičkové týmy, které se řadí mezi favority turnaje. A nesmíme zapomenout na Izraelce, kteří jsou aktuálně v semifinále MS do 20 let, porazili ve čtvrtfinále Brazílii. Fotbalovou inteligencí jsou na špičkové úrovni a je velký předpoklad, že někteří hráči budou přesunuti právě do jednadvacítky. Věřím, že jsme připraveni ve skupině odehrát vynikající utkání a třeba postoupit.

U nás podobný přesun jako u Němců nenastane?

Řeknu vám můj pohled, který se třeba napříč realizačním týmem liší. Jestliže se dostanete do áčka, není cesta do jednadvacítky. Je to stejné, jako kdybyste na základní škole chodili do osmé třídy, ale za půl roku vám řekli, ať se vrátíte do sedmé. David Jurásek, Tomáš Čvančara, David Zima nebo Adam Hložek patří do základní sestavy seniorské reprezentace a celé je to o motivaci. Podobné nastavení panuje i v jiných zemích. S realizačním týmem A-týmu a hlavním koučem Jaroslavem Šilhavým jsme úzce spolupracovali a vždy nalezli dobrý konsenzus s tím, že seniorská reprezentace má přednost, ale i v naší nominaci jsou kluci, kteří by se mohli v červnovém termínu dostat do výběru áčka. S tím jsem spokojený.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo David Jurásek ze Slavie Praha během utkání se Sivassporem.

Dokážete zajistit, aby se hráči po sezoně dostavili v ideální kondici?

Ano, kluci odjeli na dovolenou. Mohou mít spálená záda, puchýře z nových kopaček. To je zkušenost (smích). Ale víme, že hráči budou stoprocentně připraveni, komunikace s nimi i s náhradníky proběhla na špičkové úrovni.

Bavili jste se o olympijských hrách, na něž se z turnaje dá postoupit?