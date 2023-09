Další obrat. Kušej do Slavie nejde, definitivně zůstává v Boleslavi

Dlouhý večer měli v neděli i v pondělí zástupci Slavie a Mladé Boleslavi. Řešili spolu možný přesun útočníka Středočechů Vasila Kušeje do Edenu. Rokování ale ke konečné dohodě nevedla.

„Jednání byla korektní a intenzivní. Šli jsme do nich s jasnou finanční představou. Podmínky transferu byly domluveny, ale nakonec včas nedošlo ke shodě všech zainteresovaných stran, proto Vasil do Slavie nejde. Vše se muselo stihnout do pondělní půlnoci, aby mohl být Vasil zapsán na soupisku Evropské ligy,“ vylíčil Trunda. Na pohárovou soupisku červenobílí stačili napsat čerstvou posilu z Rumunska - levého beka Andrese Dumitreska.