Fleišman jezdí do Karviné v baníkovském autě: Snad mi ho nikdo nezničí, doufá obránce

„Určitě bych si dokázal představit lepšího soupeře na rozjezd v novém angažmá,“ pousmál se zkušený fotbalista, jenž v Karviné hostuje, i proto přijel na trénink v novém týmu v klubovém autě Baníku.

„Je asi zvláštní v baníkovském autě parkovat u karvinském stadionu, ale jsme domluvení, že si ho na to dojíždění mohu nechat. Snad mi ho nikdo nezničí. Možná se zkusím domluvit, jestli nemohu zajíždět někam dozadu, aby to nikdo neviděl,“ smál se ostřílený krajní bek.

Ukázal zápas na hřišti Slavie, že vás v Karviné čeká těžká záchranářská šichta? Možná ještě složitější, než jaké jste zažíval v Baníku?

Neřekl bych, že to bude složitější. Na rovinu, my se musíme soustředit na jiné soupeře, než je Slavie, Sparta nebo Plzeň. To jsou momentálně týmy, které nás převyšují, to je prostě jasné. Máme repre pauzu na to, abychom se nachystali na zápas s Teplicemi, který musíme na domácí půdě zvládnout. To jsou utkání, od kterých se musíme odrážet.

Zatímco ambice Baníku jsou každoročně téměř pohárové, nováčkovi z Karviné jde jen o záchranu soutěže. Můžete mít z tohoto pohledu větší klid na práci?

Já už takové věci asi úplně nevnímám. Tlak v Baníku velký byl, ale jsem už dost zkušený na to, abych si to nepřipouštěl a abych se věnoval své práci tak, jak mám. Na druhou stranu ten klid na tu práci v uvozovkách není nikde, protože všude musíte podávat nějaké výkony a přesvědčovat o tom, že máte hrát právě vy. Ať hrajete kdekoliv, pořád musíte tvrdě makat a zasloužit si hrát. Jinak nemá smysl to dělat.

Na konci minulé sezony jste říkal, že chcete trenéra Pavla Hapala i vedení Baníku přesvědčit o tom, že máte na to ligu pravidelně hrát. Dokonce jste podepsal novou smlouvu. Přesto jste teď v Karviné. Bylo to pro vás velké zklamání?

Nebylo, na tréninku jsem to dokazoval a na rovinu říkám, že jsem si tu šanci i zasloužil. Bohužel Baník se vydal jinou cestou.

Co vám více ublížilo? Zranění zkraje přípravy, nebo to, že trenér Pavel Hapal chce hrát na tři stopery?

Určitě to zranění (na tréninku si v souboji se spoluhráčem natrhl postranní vaz v koleni - pozn. aut.). Spoluhráč podklouzl a… Zranil jsem se druhý den přípravy a klub začal shánět posily. Kdyby se to nestalo, tak třeba Madle (Madleňák) podepsal tady (v Karviné), nebyl by v Baníku a vše by bylo úplně jiné. Dovedli kluky, kteří absolvovali celou přípravu, trenér je viděl a já jsem odzkoušený nebyl. Drobné zranění měl i Eldar Šehič, proto klub přivedli další dva hráče (Madleňáka a Kposa) a nakonec jsme tam byli na jeden flek levého obránce čtyři. Šehi měl jít pryč, ale je stále zraněný, takže do dopadlo tak, že jsem mohl odejít já. Nikdo mě nevyhazoval, mohl jsem zůstat, ale já chtěl hrát, proto jsem se rozhodl jít.

Takže to bylo vaše rozhodnutí?

Čistě moje, ale samozřejmě po komunikaci s trenérem, s Luďou Mikloškem (sportovní ředitel Baníku) i Michalem Bělákem (výkonný ředitel). Vyzval jsem je, ať se bavíme na rovinu. Tak jsme si sedli a řekli mi, že moje minutáž by byla prakticky nulová, pokud by se něco zdravotního klukům nestalo, což jim nepřeju. Řekl jsem, že bych chtěl ještě zkusit hrát. Ozvaly se Pardubice, ale domluvili jsme se s rodinou, že se stěhovat nechceme. I s ohledem na to, že bych po kariéře měl něco dělat v Baníku a na to, že dcerka chodí v Ostravě do školy, na krasobruslení. Zájem projevila Karviná a jsem za to rád. Budu teď dělat všechno, abych jí to vrátil.

V Karviné hostujete a Baník si vás může v zimě stáhnout. Je to tak, že boj o místo v sestavě Baníku pokračuje v jiném týmu?

Pokračuje na dálku. Určitě mě budou sledovat, tak jako já budu sledovat je. Jsme domluveni, že si pak sedneme a řekneme si na rovinu, co dál. Když mi Michal Bělák řekne, že jsou spokojeni s klukama, kteří jsou nyní v Baníku, tak normálně zimní přípravu začnu tady a sezonu tady i dojedu. Tak se kluby domluvily, protože se neví, jak to bude vypadat. Třeba Madle (Madleňák) je v Baníku jen na hostování. A pokud se mi tady bude dařit, je možnost, že bych dostal smlouvu tady, anebo v Baníku. To ale ukáže čas.

Jaké šance dáváte tomu, že se do Baníku vrátíte jako hráč?

Řekli jsme si na rovinu, jak to je. Nemůžu hrát v tak ambiciózním klubu, jakým Baník je, ještě další tři čtyři roky, takový je prostě fotbalový život. Ale myslím si, že ještě můžu hrát ligu, že na ni mám. Proto jsem se rozhodl, že půjdu o dům dál. Teď budu bojovat za Karvinou a věřím, že se do Baníku stejně jednou vrátím. Ať už dělat něco jiného, nebo jako hráč, pokud budou mít ještě zájem. Nebral jsem to osobně, že to tak dopadlo. Beru to sportovně a jedu dál.

Spoluhráče v Karviné určitě znáte, minimálně z Baníku Jaroslava Svozila či Lukáše Budínského. Sžíváte se díky nim s týmem lépe?

Znám těch kluků více. Dana Bartla, Martina Doležala. Ale Svozka je bezesporu to největší pojítko, co mě tady teď drží. Všechno mi ukazuje, o to je to pro mě jednodušší.

Vašim příchodem se věkový průměr Karviné o dost zvýšil. Pokud by se síla kádru hodnotila je podle zkušeností, asi byste teď byli výš než Baník, ne?

Možná i já sám bych měl více zkušenosti než všichni kluci v Baníku (smích). Karviná posílila a myslím, že na střed tabulky máme. Ale to všechno se ukáže až na hřišti. Jména na papíře nic neznamenají.

Protože v Karviné pouze hostujete, proti Baníku (v sobotu 4. nebo v neděli 5. listopadu) nebudete moci kvůli dohodě klubů hrát. Mrzí vás, že si proti Baníku nekopnete?

Mrzí. Majiteli Baníku (Václav Brabec) jsem z legrace řekl, že jsme do smlouvy dali, že hrát můžu. Byl trochu nespokojený. Bohužel v Česku je to tak nastavené a hrát nebudu. Budu na tribuně a budu fandit.

Komu?

Momentálně jsme zaměstnaný v Karviné, tak budu fandit ji.

Naznačil jste, že se do Baníku chcete vrátit. Buď jako hráč, nebo v jiné roli. Jaká by měla být?

Něco už jsme nahodili. Mohl bych pomáhat klukům v A týmu, ale zatím by to spíše směřovalo k tomu, že bych si dodělal trenérskou licenci, hrál v béčku a tam pomáhal trenérovi s tréninky. Tím směrem bych to chtěl směřovat, k nějaké pozici asistenta. Ale je to na dlouho, licenci zatím žádnou nemám, takže bych s tím začínal až po kariéře.

Chtěl byste být jednou hlavním trenérem ligového týmu?

Hlavním asi ne, na to nemám povahu. Mě by spíše bavilo dělat toho asistenta, zapojovat se do tréninků. Abych byl pořád na hřišti, protože hlavní trenér je mimo a především vše sleduje. Já bych chtěl být přímo v tom dění.

Není to tím, že se obáváte, že byste jako hlavní trenér často končil vykázaný na tribuně?

Ne, to ne. Já bych tam končil i jako asistent (smích).

Jste rodák ze severočeského Mostu, Co vás drží v Ostravě?

Asi přístup klubu. Za těch pět a půl roku se ke mně fakt chovali moc hezky. Nemohu říct ani jedno křivé slovo na nikoho z Baníku. Hodně jsem se spřátelil s Michalem Bělákem a když jsme si něco řekli, tak to tak i bylo. To se mi velice líbí a utvrzovalo mě to v tom, že bych tu chtěl i zůstat. Další věcí je naše dvanáctiletá dcerka, která je moc spokojená ve škole, dělá krasobruslení v Ostravě, hodně ji to tam baví. Momentálně nás netáhne pryč nic.

Fotbalovou kariéru jste zahájil v Baníku (Souš), už několikrát jste řekl, že ji v Baníku (Ostrava) chcete i uzavřít. Podaří se to?