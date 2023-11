Další obžalovaní vypovídali v případu Limberského

Podle výpovědi obžalovaných muž, který investici do virtuální měny nabízel, nedodržoval slíbený výkon počítačů, které kryptoměny těží. Když to chtěli investoři řešit, muž nakonec počítače zcela odpojil s tím, že je přiveze Limberskému před dům, ať si s nimi dělá, co chce.

Čtveřice investovala do těžby kryptoměn čtyři miliony korun s tím, že podle slibů se investice měla do dvou let vrátit a další čtyři roky až šest let měla už vynášet. Vaigl dnes u soudu řekl, že on sám by byl ochoten, pokud by se nenašlo jiné řešení, snížit ziskovost investice a smířit se s tím, že by se vracela delší dobu. Nechápal ale, proč poškozený muž počítače zcela odstavil.