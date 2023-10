Další smůla pro Krále. Expert ho chválil, jenže Union znovu schytal gól last minute

Přivřel oči a možná si říkal: „Jsem snad prokletý?“ Král před dvěma týdny při premiéře v Lize mistrů schytal brutální faul a pak se připletl k vítěznému gólu Realu Madrid. V úterý večer to dlouho vypadalo aspoň na bod za remízu 2:2. Jenže tu vymazal akurátní volej žolíka Andrého Castra.

Součástí působivého příběhu klubu z někdejšího Východního Berlína je od léta i reprezentační záložník Král, jenž od začátku sezony chyběl v jediném zápase. Byl vidět i proti Braze: běžela 30. minuta, když se blýskl chytrou kolmicí na pelášícího Beckera a po gólu na 1:0 gratuloval surinamskému útočníkovi jako první. „Dokonalá přihrávka, šla přesně do běhu,“ chválil ve studiu televizní stanice Nova Sport bývalý útočník Roman Bednář.

Meeting old friends. 🇨🇿🇺🇾🫂 pic.twitter.com/ok2Ccj3KmJ

Byl to jen začátek bláznivého večera, který načal transparent fanoušků Unionu namířený proti UEFA. Důvod? Nucené pohárové stěhování z postaršího stadionu An der Alten Försterei: „Neřešíte sport. Jediné, co vás zajímá, jsou peníze.“