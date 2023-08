Definitivní konec. Italská legenda ve 45 letech pověsila kopačky na hřebík

Do pamětí fanoušků se Buffon vryl hlavně coby stálice Juventusu, v jehož dresu chytal mezi roky 2001-2018 a 2019-2021, mezi čímž si ještě na sezonu odskočil do Paris Saint-Germain. Před přestupem do turínského velkoklubu působil šest let v Parmě, kam se předloni vrátil svoji fotbalovou cestu uzavřít. V současnosti měl údajně nabídky od několika týmů ze Saúdské Arábie, všechny ale odmítl a profesionálnímu fotbalu dal sbohem.