Nelegální jednání? PSG si chce kvůli Mbappému stěžovat na Real Madrid u FIFA

Hodiny tikají, vidina výdělku se vzdaluje. Vedení fotbalového klubu Paris Saint-Germain dobře ví, že jejich nejcennější artikl v podobě hvězdného Kyliana Mbappého je potřeba prodat co nejdříve. Francouzskému forvardovi totiž, jak známo, příští léto skončí platný kontrakt a bude tedy moci odejít zadarmo, přičemž jeho preferovanou destinací je Real Madrid. A Pařížané mají za to, že Mbappé a Bílý balet jsou již předběžně domluveni, což by ale znamenalo, že došlo k porušení předpisů FIFA. Podle zahraničních zdrojů tak PSG chystá podat na Real oficiální stížnost.

Foto: Lewis Joly, ČTK/AP Kylian Mbappé už toho v dresu francouzského Paris Saint-Germain možná moc neodehraje.

Článek Proč by ale dohodu mezi Mbappém a španělským velkoklubem měla FIFA vůbec řešit? Na to existuje jednoduchá odpověď. Regule organizace totiž povolují jednat o případném angažování po konci smlouvy pouze s těmi hráči, jejichž kontrakt dojde ke svému konci za méně než půl roku. V opačném případě tak zájemce smí učinit pouze, pokud tomu dá zelenou mateřský klub, v tomto případě tedy PSG. A k tomu, vzhledem k touze úřadujícího mistra Francie prodat Mbappého již nyní, samozřejmě nedošlo. K názoru, že jeden z nejlepších fotbalistů současnosti a Real již nějaké pikle kují, došli v Paříži i kvůli tomu, že Mbappému se zatím jednoduše odejít nechce. Odmítl i přesun do saúdskoarabského Al-Hilálu, který nabízel PSG astronomických 300 milionů eur (asi 7,25 miliardy korun) za angažování rychlonohého útočníka. Upřímně řečeno se ale Mbappému nelze úplně divit. Jednak pro čtyřiadvacetiletého fotbalistu na vrcholu sil není Saúdská Arábie zrovna ideální destinací pro fotbalový rozvoj, jednak hrají roli i finance. Podle britského portálu Daily Mail totiž Mbappého, pokud si opravdu rok počká a bude se do Madridu stěhovat coby volný hráč, čeká těžko uvěřitelný podpisový bonus ve výši 160 milionů euro (přibližně 3,8 miliardy korun). To je více než lákavá nabídka, ačkoliv by mohla znamenat, že Mbappé za trest v PSG prosedí následující sezonu na lavičce, potažmo tribuně. Evropské ligy Zasmáli jsme se tomu, vyloučil Klopp možné Mbappého hostování v Liverpoolu Francouzský velkoklub ale neztrácí naději a snaží se Mbappého zbavit. Zmíněný Al-Hilál je nedostatečně atraktivní destinací pro samotného hráče, v médiích se řešilo i hostování v Liverpoolu. Spekulace ale rázně vyvrátil sám trenér Reds Jürgen Klopp. „Zasmáli jsme se tomu. Je to skvělý hráč, ale finanční podmínky nám vůbec nevyhovují. Nerad ničím zajímavý příběh, ale co vím, nezakládá se na pravdě," pravil 56letý Němec. Zájmem o Mbappého se netají ani londýnská Chelsea, jenže i její snaha může ztroskotat na rozhodnutí samotného hráče, podobně jako tomu bylo u Al-Hilálu. Což možná tuší i v PSG a proto plánují podání stížnosti přímo u FIFA. Ale prokázat dohodu mezi Mbappém a Realem nebude nic jednoduchého. I proto nabývá scénář, že PSG o svůj klenot přijde bez toho, aby za něj utržil jakýkoliv peníz, každým dnem na o něco větší pravděpodobnosti. Anglie Kolem Mbappého znovu rušno. Po Liverpoolu se do hry vložil další gigant