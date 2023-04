Dostali jsme po držce, přiznal Jílek po debaklu na Slavii. Od Chytila jsem čekal víc, první gól byl šupa

Slavia o Chytila stála už v zimě, ale tenkrát to ještě nevyšlo. Na Hané za svého nejlepšího střelce neměli náhradu. Ve fotbalovém zákulisí se od února mluví o tom, že Chytil nejspíš odejde do Edenu po sezoně. Zatím se dál souká do dresu Sigmy, odehrál v něm i pikantní duel na Slavii.