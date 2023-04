Chytil na Slavii, Ševčík proti Spartě. Napodobí mladíci gólem a přestupem kanonýra Kollera?

Dvacetiletý Ševčík je spojován s přestupem do Sparty už od podzimu, jak ale zní ze Zbrojovky, hráč má platnou smlouvu do roku 2024 a vše se bude řešit v budoucnu. Stejně to má nastavené i Ševčík. „Teď už moc spekulací neslýchám, v kabině či od trenérů nic takového napadá a nepřemýšlím o tom. Teď jsem ve Zbrojovce a chci uspět," říká jasně pro Sport.cz.

Uvidíme, ofenzivní záložník a reprezentant do 21 let, jenž v aktuální ligové sezoně vstřelil osm branek a přidal šest asistencí, možná od léta oblékne rudý dres. Něco nepřímo naznačil v lednu sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický, když vysvětloval přestup Petra Pudhorockého do Hradce Králové: „V létě přijde na jeho post další hráč, takže je pro něj vzhledem ke konkurenci lepší, aby šel hrát ligu do Hradce."

Podobně je na tom seniorský reprezentant a rovněž jeden z objevů tohoto ročníku Mojmír Chytil. V zimním přestupovém období k jeho transferu do Slavie nedošlo, jedním z důvodů mimo jiné bylo, že Olomouc nenašla adekvátní náhradu. „To, zda z klubu odejde v letním přestupním termínu, nebo příští zimu po skončení smlouvy, se uvidí v následujících měsících. Pokud bude přestupovat v létě, pak to bude za podmínek, které si stanovila Sigma Olomouc. A to včetně bonusů nebo participace na dalším přestupu jako u předchozích transferů," řekl v únoru sportovní ředitel Hanáků Ladislav Minář.

Sám 23letý Chytil, jenž se na podzim zaskvěl hattrickem při reprezentačním debutu a v lize se trefil již devětkrát, se pro Sport.cz vyjádřil prostřednictvím klubu: „Jsem pořád hráčem Sigmy, na tom se nic nezměnilo. Mým cílem teď je, abychom skončili co nejvýš. Všechno dělám jako doposud, pracuju na tréninku na maximum, abych se dál zlepšoval." Mluvčí Sigmy Jiří Fišara pak dodává: „Mojmír se připravuje jako na každé jiné utkání. Spekulací okolo jeho případného přestupu bylo v zimním období i na začátku jarní části opravdu hodně a vše podstatné již bylo řečeno."

Jisté je, že na oba mladíky bude upřena velká pozornost. Může se stát, že se o víkendu trefí a v létě opravdu do Prahy zamíří. Tím by napodobili nejlepšího střelce národního týmu Jana Kollera, který něco podobného zažil v Belgii.

„Když bylo jasné, že půjdu z Lokerenu do Anderlechtu. Dal jsem tehdy gól a remizovali jsme 1:1," vzpomíná vysoký útočník v pořadu Přímák na Sport.cz. Podobně jako Chytil a Ševčík tehdy nastalou situaci moc neřešil. „Vždycky hraju za sebe a svůj tým. Šlo mi o můj výkon a reprezentaci," pravil rázně.

Předpokládá, že podobně k tomu přistoupí i Chytil na půdě Slavie. „Věřím, že když dostane důvěru, tak bude hrát naplno. Až pak přijde do Slavie, tak bude bojovat za ni. Teď ale čekám, že bude naplno hrát za Sigmu. Měl by se spíš chtít ukázat," myslí si muž, jenž ve čtvrtek oslavil padesátiny.

Každopádně Olomouc a Zbrojovka jdou do duelů na hřištích lídrů soutěže v úplně jiném rozpoložení. Zatímco Sigma na jaře neprohrála a bojuje o čtvrtou příčku, Brno se aktuálně nachází na 12. pozici, nejníže za celou sezonu. Z posledních čtyřech duelů uhrálo jen dva body.

„Výsledky ne vždy odpovídají předvedené hře. Nemyslím, že jsme si vždy zasloužili prohrát nebo remizovat," popisuje Ševčík. Zbrojovka však stále kouká hlavně nahoru. „Nepřemýšlel jen bych o udržení, to by bylo moc jednoduché si to takto říct. Všichni pomýšlíme na vyšší cíle, které když se nepovedou, nic se neděje. Můžeme teď jeden dva zápasy vyhrát a jsme třeba sedmí či osmí. Naše priorita je prostřední skupina," naráží mladý ofenzivní záložník na fakt, že Brno ztrácí na sedmý Hradec Králové pouhé čtyři body.

Fotbalový pořad Přímák s Janem Kollerem a redaktorem Martinem MlsemVideo : Sport.cz

Uspět na Letné ale bude těžké. Sparta se na podzim jeví výborně a má stejně bodů jako první Slavia. Na jaře ztratila jen dva body za úvodní remízu v Olomouci a na podzim v Brně vyhrála 4:0, byť i Moravané počítali své šance.