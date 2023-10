Drahokam z Jablonce roste pro velké kluby. Pomohlo mu angažmá v Itálii, shodují se experti

„Říkal, že při tréninku se jeví velice dobře. Navíc je i správně nastavený, má to v hlavě srovnané. Chce se prosadit,“ přiblížil ostřílený kouč, co si o talentovaném mladíkovi myslí někdejší reprezentační středopolař. „Já ho viděl v zápase se Slováckem. Hrál kvalitně, dal i branku. Má výbornou figuru, dobrý výběr místa a na hrotu si umí poradit,“ přidal Rada i svůj pohled.

Krulich prošel mládežnickou akademií pražské Sparty, před dvěma lety ale Letnou, respektive tréninkové centrum na Strahově, vyměnil za Turín. I když se na jihu Evropy do prvního týmu neprosadil a nakonec se vrátil do Česka, angažmá v zahraničí mu zajisté neuškodilo. „Možná mu ty dva roky pomohly, podobně jako Čvančarovi třičtvrtě roku v Empoli,“ našel Rada srovnání s bomberem, který momentálně pálí jak v dresu reprezentace, tak v barvách bundesligového Mönchengladbachu.

„Myslím, že to pro něj bylo prospěšné hlavně po mentální stránce,“ souhlasí bývalý prvoligový fotbalista Robert Neumann. „Musel se starat sám ho sebe. Ustál to a nabyl spoustu životních zkušeností. Třeba už není tak vyblázněný. Když teď nastoupil do zápasů, šel do nich s čistou hlavou a věřil si. A je to vidět,“ pokračoval mistr ligy s Libercem z roku 2002.